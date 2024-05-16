Кучно пошло.

Когда пока ещё легитимный президент Украины Владимир Зеленский даёт интервью западной прессе, он выполняет сразу две задачи: напоминает миру о том, что Украина есть и что она находится в критическом положении, а также пытается выбить из коллективного Запада дополнительное оружие вместо того, чтобы звонить в Кремль и договариваться о переговорах о завершении кризиса уже на каких угодно условиях.

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Вот и в беседе с телеканалом ABC News Зеленский разоткровенничался и даже опять посмел резкие заявления в адрес тех, за чей счёт Украина вообще-то продолжает сопротивляться на протяжении двух лет (свои силы Киев полностью разбазарил буквально к лету 2022 года, поэтому именно летом 2022 года и начались беспрецедентные поставки западного оружия).

По словам Зеленского, Украина не может позволить себе потерять контроль над Харьковом, но при этом допустил, что это может случиться, если коллективный Запад недостаточно поможет Киеву. Происходящее сейчас в Харьковской области Зеленский назвал «виной мира», который, видите ли, недостаточно воздействует на Россию и недостаточно помогает Украине.

«Всё, что нам нужно, это две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет оккупировать Харьков», — заявил Зеленский, тем самым допустив, что без Patriot потеря Харькова вполне вероятна.

Ручной журналист ABC News, безусловно, не стал уточнять у Зеленского, почему именно Patriot и почему именно «две» каким-то образом позволят Украине удержать Харьков. Бытует вполне справедливое мнение, что на самом деле никакой Харьков Россия штурмовать не собирается — слишком это затратное, тяжёлое и рискованное предприятие — а сейчас идёт усиленная информационная подготовка Запада к штурму, который на самом деле не планировался. Цель простая: создать в представлении западного обывателя сценарий, при котором ВС РФ якобы намеревались штурмовать второй по населению город Украины, но по причине уверенной западной поддержки Украины «не смогли». К сожалению, подобные манипуляции сознанием и общественным мнением всё ещё работают.