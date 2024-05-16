Чёрная метка региону от пока ещё президента Украины уже поставлена.

Сейчас основное внимание общественности приковано к Харьковской области, где идут очень серьёзные боевые действия, а ситуация для ВСУ стремительно деградирует от плохой к катастрофической. В этой связи в регион прибыл досиживающий последние дни в статусе легитимного президента Украины Владимир Зеленский, который по итогам заседания ставки назвал ситуацию «сложной», но при этом одновременно «в целом контролируемой».

реклама

По словам Зеленского, по итогам заседания ставки был определён план дальнейших действий для харьковских областных властей, а также служб безопасности в регионе.

Напоминаем, что сейчас ВС РФ ведут наступление на севере Харьковской области на весьма широкой протяжённости. На одном направлении идёт штурм населённого пункта Волчанск, на втором войска приближаются к Липцам.

Цели, установленные российским военным командованием на севере Харьковской области, естественно, публично не оглашаются. Но, судя по размеру участвующей в боевых действиях группировки, ни о каком наступлении непосредственно на Харьков речи не идёт и даже вестись не может. Поэтому, вероятнее всего, задача состоит из нескольких подзадач: растягивание линии боевого соприкосновения, создание нового очага проблем для ВСУ, вынуждая перебрасывать резервы с других участков, а также создание санитарного кордона для пресечения террористических обстрелов Белгородской области.