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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
Чёрная метка региону от пока ещё президента Украины уже поставлена.

Сейчас основное внимание общественности приковано к Харьковской области, где идут очень серьёзные боевые действия, а ситуация для ВСУ стремительно деградирует от плохой к катастрофической. В этой связи в регион прибыл досиживающий последние дни в статусе легитимного президента Украины Владимир Зеленский, который по итогам заседания ставки назвал ситуацию «сложной», но при этом одновременно «в целом контролируемой».

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По словам Зеленского, по итогам заседания ставки был определён план дальнейших действий для харьковских областных властей, а также служб безопасности в регионе.

Напоминаем, что сейчас ВС РФ ведут наступление на севере Харьковской области на весьма широкой протяжённости. На одном направлении идёт штурм населённого пункта Волчанск, на втором войска приближаются к Липцам.

Цели, установленные российским военным командованием на севере Харьковской области, естественно, публично не оглашаются. Но, судя по размеру участвующей в боевых действиях группировки, ни о каком наступлении непосредственно на Харьков речи не идёт и даже вестись не может. Поэтому, вероятнее всего, задача состоит из нескольких подзадач: растягивание линии боевого соприкосновения, создание нового очага проблем для ВСУ, вынуждая перебрасывать резервы с других участков, а также создание санитарного кордона для пресечения террористических обстрелов Белгородской области.

#россия #украина #политика #боевые действия
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«Это вина мира»: Зеленский допустил возможность потери Харькова
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