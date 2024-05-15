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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине встревожены тем, что дроны-камикадзе «Ланцет» теперь долетают до окраин Харькова
Так, этим дроном была уничтожена РСЗО «Град» ВСУ, передвигавшаяся по окружной харьковской дороге.

Как вы прекрасно знаете, российское военное командование приняло решение открыть на новое оперативное направление — Харьковское. Хотя, судя по численности участвующей группировки, штурм непосредственно областного центра даже не рассматривается, но сам факт появляющейся у ВС РФ возможности усиливать давление на второй по численности населения город Украины вызывает у киевского руководства, да и у экстренно приезжающих в Киев спонсоров данного конфликта тоже, тревожные мысли.

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В частности, сегодня по Сети стали распространяться кадры поражения российским дроном-камикадзе «Ланцет» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», двигавшейся по харьковской окружной дороге в её северо-восточной части. Вероятнее всего, установка двигалась в направлении Липцов, куда сейчас, по всей видимости, держат путь ВС РФ.

На самом деле, киевским властям следует беспокоиться не по той причине, что «Ланцеты» теперь долетают аж до окраин Харькова — они и раньше, до наступления ВС РФ, могли туда долетать, просто этого никто не делал — а по той, что, судя по всему, уровень истощения систем ПВО у ВСУ запределен.

Именно по этой причине сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вместе с Киевом Вашингтон рассматривает возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове. Как будто это что-то изменит. Как показала практика, гиперзвуковой аэробаллистической ракете «Кинжал» совершенно без разницы, что «выносить»: подземный многоуровневый склад боеприпасов, подземное хранилище газа или же ЗРК Patriot.

#россия #украина #политика #боевые действия #«ланцет»
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