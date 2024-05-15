Так, этим дроном была уничтожена РСЗО «Град» ВСУ, передвигавшаяся по окружной харьковской дороге.

Как вы прекрасно знаете, российское военное командование приняло решение открыть на новое оперативное направление — Харьковское. Хотя, судя по численности участвующей группировки, штурм непосредственно областного центра даже не рассматривается, но сам факт появляющейся у ВС РФ возможности усиливать давление на второй по численности населения город Украины вызывает у киевского руководства, да и у экстренно приезжающих в Киев спонсоров данного конфликта тоже, тревожные мысли.

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В частности, сегодня по Сети стали распространяться кадры поражения российским дроном-камикадзе «Ланцет» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», двигавшейся по харьковской окружной дороге в её северо-восточной части. Вероятнее всего, установка двигалась в направлении Липцов, куда сейчас, по всей видимости, держат путь ВС РФ.

На самом деле, киевским властям следует беспокоиться не по той причине, что «Ланцеты» теперь долетают аж до окраин Харькова — они и раньше, до наступления ВС РФ, могли туда долетать, просто этого никто не делал — а по той, что, судя по всему, уровень истощения систем ПВО у ВСУ запределен.

Именно по этой причине сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вместе с Киевом Вашингтон рассматривает возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове. Как будто это что-то изменит. Как показала практика, гиперзвуковой аэробаллистической ракете «Кинжал» совершенно без разницы, что «выносить»: подземный многоуровневый склад боеприпасов, подземное хранилище газа или же ЗРК Patriot.