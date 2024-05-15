Военные расходы растут. И будут продолжать расти.

В России произошла смена министра обороны. Занимавший данную должность на протяжении двенадцати лет Сергей Шойгу пошёл на повышение и занял должность секретаря Совета Безопасности. Параллельно Шойгу будет заниматься тем, чем он, в общем-то, и занимался последние два года: кураторством военно-промышленного комплекса. А новым главой МО РФ стал Андрей Белоусов.

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Ключевой загадкой в данном кадровом решении было следующее: по какой причине технократ, экономист Белоусов поставлен возглавлять оборонное ведомство. И вот, сегодня ответ на этот вопрос дал президент России Владимир Путин, по представлению которого и произошло это назначение. Как отметил глава российского государства, военные расходы в России растут и будут продолжать расти, и существует необходимость «рачительно и эффективно» распоряжаться имеющимися ресурсами.

По словам Путина, совокупные военные расходы в России в этом году достигли 8,7 % бюджета, и ещё «чуть-чуть» вырастут. Для сравнения, в 1980-х совокупные военные расходы СССР составляли порядка 13 % бюджета.

Собственно, в Минобороны Белоусов и будет заниматься экономическими вопросами обеспечения вооружённых сил. На всякий случай напомним, что министерство обороны — это административное ведомство; с планированием и осуществлением боевых действий оно напрямую не работает: данная важнейшая задача отведена Генеральному штабу ВС РФ. Отметим, что Белоусова характеризуют как честного управленца, который предпочитает говорить пусть и горькую, но правду, чем сладкую ложь. В частности, именно Белоусов заявил, что реальный уровень локализации производства беспилотников в России крайне низок и составляет всего от 10 % до 30 % в зависимости от конкретного БПЛА. Импортируются даже такие примитивные компоненты БПЛА, как электромоторы, проблем с производством которых в России быть в принципе не должно.