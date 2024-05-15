Вместе с корпусом реактора также отгрузили два парогенератора.

Госкорпорация «Росатом» сейчас является главным «мирным атомщиком» на планете. И хотя Россия в значительной степени является сапожником без сапог — за рубежом строит многократно больше атомных электростанций, чем у себя, и планирует увеличить долю атомной генерации в энергобалансе РФ с 20 % до 25 % лишь к 2040 году — с точки зрения прибыльности и охвата ничего подобного нет больше ни у одной другой атомной компании в мире.

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В частности, «Росатом» активно участвует в строительстве китайской атомной электростанции «Тяньвань», которая расширяется уже на четвёртую очередь. В рамках этого расширения АЭС «Тяньвань» будет укомплектована двумя дополнительными энергоблоками самыми мощными из выпускаемых в промышленных количествах российскими атомными реакторами ВВЭР-1200. И вот, «Росатом» сообщил о том, что отгрузил для восьмого (второго в четвёртой очереди) энергоблока АЭС «Тяньвань» корпус реактора и два парогенератора.

Доставка корпуса реактора и парогенераторов будет производиться последовательно автомобильным, речным, а затем и морским транспортом.

Напомним, что РФ сейчас находится на острие прогресса в атомных технологиях. Водо-водяные реакторы с несколькими ступенями защиты, технология замкнутого ядерного топливного цикла, которая в паре с реакторами на быстрых нейтронах позволит использовать отработавшее топливо для дальнейшей генерации электроэнергии — всё это совсем недавно звучало как фантастика, а сейчас претворяется в жизнь на Белоярской АЭС, а также будет продолжено в Северске на первом промышленном реакторе типа «БРЕСТ».