Без производства средств производства никак и никуда.

Современные станки, а правильнее их называть обрабатывающими центрами, это основа основ любого машиностроения. Именно на станках производятся сложные детали, которые впоследствии собираются в механизмы, машины и прочие аппараты, необходимые для обеспечения потребностей российской экономики и общества. Незаконные антироссийские рестрикции, безусловно, повлияли на новую российскую индустриализацию, но выход из любой ситуации есть, и его в конечном счёте находят.

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Так, например, барнаульское предприятие «Барнаулстанкострой» объявило о возобновлении приёма заявок на токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) после почти двухлетней остановки производства в связи с рестрикциями. Как заявил руководитель «Барнаулстанкостроя» Марат Жумадилов, предприятию удалось найти новых поставщиков и приступить к началу сборки новых станков. Сейчас предприятие собирает шесть единиц оборудования, а возможная «мощность» составляет порядка 100 станков в год.

Как справедливо отметил Жумадилов, потребность России в станках всегда была высокой. А уж теперь, в условиях, когда импортозамещение и новая индустриализация страны стали не просто красивыми словами из презентаций, а суровой жизненной необходимостью, без которой дальше существовать невозможно, потребность стала крайне высокой.

По словам главы «Барнаулстанкостроя», токарные станки занимают порядка 40 % от всех производимых в России обрабатывающих центров.