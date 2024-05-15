Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
Без производства средств производства никак и никуда.

Современные станки, а правильнее их называть обрабатывающими центрами, это основа основ любого машиностроения. Именно на станках производятся сложные детали, которые впоследствии собираются в механизмы, машины и прочие аппараты, необходимые для обеспечения потребностей российской экономики и общества. Незаконные антироссийские рестрикции, безусловно, повлияли на новую российскую индустриализацию, но выход из любой ситуации есть, и его в конечном счёте находят.

реклама

Так, например, барнаульское предприятие «Барнаулстанкострой» объявило о возобновлении приёма заявок на токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) после почти двухлетней остановки производства в связи с рестрикциями. Как заявил руководитель «Барнаулстанкостроя» Марат Жумадилов, предприятию удалось найти новых поставщиков и приступить к началу сборки новых станков. Сейчас предприятие собирает шесть единиц оборудования, а возможная «мощность» составляет порядка 100 станков в год.

Как справедливо отметил Жумадилов, потребность России в станках всегда была высокой. А уж теперь, в условиях, когда импортозамещение и новая индустриализация страны стали не просто красивыми словами из презентаций, а суровой жизненной необходимостью, без которой дальше существовать невозможно, потребность стала крайне высокой.

По словам главы «Барнаулстанкостроя», токарные станки занимают порядка 40 % от всех производимых в России обрабатывающих центров.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
Посёлок-символ прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ перешёл под контроль российской армии
Президент Чехии неожиданно призвал к переговорам и остановке конфликта на Украине
ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области и установили контроль над новыми населёнными пунктами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
53
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
16
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
169
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
86
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
42
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
101
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
6

Сейчас обсуждают

El Grechko
15:57
> Это авторский проект от Джона Йоханаса. Он единственный, кто может создать вторую часть. Ты совсем дурак что ли? Какой в жопу авторский проект? Авторский проект - это то что ты дома в свободное вр...
Tango Gameworks поделилась подробностями о закрытии подразделения Xbox Game Studios
dimkahon
15:57
Откуда вы лезете???
Американо-саудовский оборонный пакт может положить конец войне в Газе
ev_ruso
15:54
помакать кота в его ссанину, а так как ты тупой то ты к неправильным выводам приходишь, так что можешь сдуться или написать еще какую нибудь тупость.... >>>Если вам говорят что Линукс кривое говно н...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Аркадий Еремеев
15:47
А что неплохо, такое мы берем)
Слиты изображения задних панелей трёх смартфонов серии Pixel 9
ev_ruso
15:45
т.е с точки зрения производительности это одно и то же?
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
fynjy_2005
15:45
Свое мусорное "мнение" можешь засунусь...ну ты понял в чью ж...у. начиная с 12 поколения, исходя из роадмапов и утечек вполне легко делать ввыды, т.к. нет новой архитетуры...значит насиловаться будет ...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
fynjy_2005
15:43
палата № 6, пациент койки 1
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
fynjy_2005
15:42
палата № 6, пациент койки 2
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Denis Belokopytov
15:42
Киберпанк вроде одна игра с лучами, что так отвратно работает на AMD
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
ev_ruso
15:42
тук тук тук, а тебя не смущают частоты разные?
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем