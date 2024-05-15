Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии неожиданно призвал к переговорам и остановке конфликта на Украине
Только ВСУ «затрещали» по всей линии боевого соприкосновения, как «ястребы» стали просить о мире.

Поведение представителей коллективного Запада и тех, кто по недоразумению себя с ним аффилирует, можно предсказывать с крайне высокой точностью. Стоит только их протеже начать терпеть оглушительное поражение, как воинственная риторика заканчивается, а «ястребы» войны меняют облик на «голубей» мира. Взять, например, президента Чехии Петра Павела, который совсем недавно призывал «весь мир» выгребать из своих запасов для Украины артиллерийские снаряды, а сегодня внезапно предложивший остановить конфликт и начать переговоры.

реклама

В интервью телеканалу Sky News Павел заявил, что нужно остановить украинский конфликт, после чего начать обсуждение и поиск компромиссов, на которые будут согласны Россия, Украина и страны, которые захотят стать гарантами соответствующего соглашения. Попутно президент Чехии призвал европейцев быть реалистами и здраво оценивать ситуацию относительно того, что Россия не отдаст Украине те территории, над которыми уже установила контроль.

С чем связана такая резкая смена пластинки чешского «лидера»? Ответ, на самом деле, простой: оборона ВСУ трещит практически по всей протяжённости линии боевого соприкосновения, а ВС РФ ещё и открыли новое оперативное направление, напрямую угрожающее второму по размеру городу Украины.

И вот здесь необходимо не поддаваться на это фигурное переобувание в воздухе. Если бы Запад хотел компромисса, то он бы пошёл на него в декабре 2021 года, когда Россия мирно предлагала сформировать новую архитектуру европейской безопасности. Если бы Запад хотел компромисса, то он не стал бы саботировать российско-украинские переговоры весной 2022 года. Теперь время для компромиссов давно ушло: мирное соглашение должно в обязательном порядке содержать международное признание новых территориальных реалий на уровне ООН, безусловную нейтрализацию и демилитаризацию оставшейся территории Украины, полное снятие всех незаконных односторонних нелегитимных антироссийских рестрикций («санкций») с прописанным запретом на их повторное введение, выплату России компенсаций за понесённый этими рестрикциями экономический ущерб, а также выплату компенсаций за ущерб, причинённый РФ западным оружием, которое в совершенно беспрецедентных количествах было поставлено Киеву. На что-то меньшее соглашаться уже будет как минимум странно.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области и установили контроль над новыми населёнными пунктами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
53
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
15
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
159
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
86
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
25
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
40
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
100
Сара Бонд рассказала о будущем Steam на консолях Xbox
11

Сейчас обсуждают

Pilat2009
15:02
Старый пень про срал страну,а теперь критикует из Подмосковья.Назначат его снова премьером и Россия будет финансировать восстановление.Осталось еще Витю из чулана достать
Google представила TPU V6 «Trillium» на конференции Google I/O
Чато --- Бот
15:01
И поможет эта поставка Некроине как мёртвому - припарки.
Huawei подтвердила готовность отказаться от процессоров Qualcomm
owzod
15:01
Для 1440р, взял бы 7500F + 4080/ 4080s, та что дешевле.
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Чато --- Бот
15:00
>в индустрии искусственного интеллекта наблюдается активное развитие стартапов А потом всё это грохнется с кровавыми соплями и визгом, как и в 2000-м рухнули доткомы.
В России могут начать штрафовать за мелкие правонарушения по данным с камер
salexa
14:57
пизадабол фотки кидай сбда ,захистник мля
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
Чато --- Бот
14:57
Единая биометрическая (информационная) система - ЕБ(И)С.
В России могут начать штрафовать за мелкие правонарушения по данным с камер
grazer08
14:47
Зеленский после приезда Блинкена в Киев сразу же стал выпрашивать у США дополнительные ЗРК Patriot
Сергей Березовский
14:46
Хочу работать!)
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
fynjy_2005
14:41
это тоже вопрос. Участвовать в бета тесте как-то не хочется
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
fynjy_2005
14:41
дерьмово решает, при этом на вин10 все плохо. а если не хочу вин11?
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем