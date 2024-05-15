Только ВСУ «затрещали» по всей линии боевого соприкосновения, как «ястребы» стали просить о мире.

Поведение представителей коллективного Запада и тех, кто по недоразумению себя с ним аффилирует, можно предсказывать с крайне высокой точностью. Стоит только их протеже начать терпеть оглушительное поражение, как воинственная риторика заканчивается, а «ястребы» войны меняют облик на «голубей» мира. Взять, например, президента Чехии Петра Павела, который совсем недавно призывал «весь мир» выгребать из своих запасов для Украины артиллерийские снаряды, а сегодня внезапно предложивший остановить конфликт и начать переговоры.

реклама

В интервью телеканалу Sky News Павел заявил, что нужно остановить украинский конфликт, после чего начать обсуждение и поиск компромиссов, на которые будут согласны Россия, Украина и страны, которые захотят стать гарантами соответствующего соглашения. Попутно президент Чехии призвал европейцев быть реалистами и здраво оценивать ситуацию относительно того, что Россия не отдаст Украине те территории, над которыми уже установила контроль.

С чем связана такая резкая смена пластинки чешского «лидера»? Ответ, на самом деле, простой: оборона ВСУ трещит практически по всей протяжённости линии боевого соприкосновения, а ВС РФ ещё и открыли новое оперативное направление, напрямую угрожающее второму по размеру городу Украины.

И вот здесь необходимо не поддаваться на это фигурное переобувание в воздухе. Если бы Запад хотел компромисса, то он бы пошёл на него в декабре 2021 года, когда Россия мирно предлагала сформировать новую архитектуру европейской безопасности. Если бы Запад хотел компромисса, то он не стал бы саботировать российско-украинские переговоры весной 2022 года. Теперь время для компромиссов давно ушло: мирное соглашение должно в обязательном порядке содержать международное признание новых территориальных реалий на уровне ООН, безусловную нейтрализацию и демилитаризацию оставшейся территории Украины, полное снятие всех незаконных односторонних нелегитимных антироссийских рестрикций («санкций») с прописанным запретом на их повторное введение, выплату России компенсаций за понесённый этими рестрикциями экономический ущерб, а также выплату компенсаций за ущерб, причинённый РФ западным оружием, которое в совершенно беспрецедентных количествах было поставлено Киеву. На что-то меньшее соглашаться уже будет как минимум странно.