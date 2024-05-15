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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области и установили контроль над новыми населёнными пунктами
Параллельно ещё и отражаются контратаки.

Хотя линия боевого соприкосновения пришла в движение практически на всём её протяжении, происходит это без спешки, аккуратно, в «ползучем» режиме. На прошлой неделе российской армией было открыто новое оперативное направление — север Харьковской области — которое моментально приковало к себе внимание и российской, и украинской, и западной прессы.

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Учитывая, что «достижения» ВСУ в Харьковской области, когда ВС РФ из-за нехватки личного состава были вынуждены отойти на оборонительные рубежи, оставив практически весь регион, до сих пор трактуются Киевом и его спонсорами как оглушительная военная победа, что на самом деле, конечно же, не так, наступление ВС РФ на Харьковскую область выполняет сразу несколько задач. Здесь и создание «санитарной зоны», дабы пресечь террористические обстрелы Белгорода и Белгородской области в целом, и психологическое давление на Киев и ВСУ, и растягивание зоны конфликта, и вынуждение ВСУ перебрасывать резервы с других направлений.

Процесс идёт, и вот, за последние сутки, как сообщает Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населёнными пунктами Глубокое и Луцьянцы на севере Харьковской области, параллельно продвинувшись в глубину обороны, а также отразив три контратаки в районах населённых пунктов Глубокое и Старица.

Следует отметить, что МО РФ использует по отношению к занятым населённым пунктам термин «освободили». Не берёмся забегать вперёд, но выглядит это таким образом, будто российское политическое руководство намерено переводить Харьковскую область в состав РФ, а не просто создавать «санитарный кордон». Впрочем, то может быть просто шаблон, с которым МО РФ сообщает о населённых пунктах, над которыми установлен контроль.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Посёлок-символ прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ перешёл под контроль российской армии
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