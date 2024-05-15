Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посёлок-символ прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ перешёл под контроль российской армии
И не просто символ, а единственная занятая деревня. Вернее, географическая зона, где эта деревня когда-то располагалась.

Если вы внимательно следите за боевыми действиями в зоне специальной военной операции, то у вас появилась идеальная возможность сравнить два наступления — «курильщика» (ВСУ) и «здорового человека» (ВС РФ). Прошлым летом ВСУ пошли в «контрнаступ» без должной артиллерийской подготовки, без авиации, без ПВО, напролом на самые мощные российские укрепления, битком набитые минными полями, противотанковыми средствами поражения, а также при полном господстве ВКС России в воздухе.

реклама

Исход этого действия был очевиден — «наступ» должен был провалиться — однако что он провалится с таким оглушительным треском, когда наступающие группировки не смогут достичь даже первой линии российской обороны, предсказать было невозможно. Как итог, за несколько месяцев наступательных действий ВСУ удалось лишь занять посёлок Работино в Запорожской области, который стал для Киева, по сути, символом всего наступления.

На карте занятый ВСУ посёлок Работино выглядел как небольшой клин в российской обороне, с трёх сторон окружённый ВС РФ. То, что переход контроля над Работино — вернее, над тем, что от него осталось, а осталось только упоминание на карте — рано или поздно перейдёт обратно под российский контроль, было лишь вопросом времени. И вот, это время настало в течение последних суток. Из официальной сводки Минобороны России следует, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью восстановили контроль над Работино. В процессе российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады ТРО, 23-й бригады национальной гвардии Украины.

Отметим, что ВС РФ сейчас ведут наступление на всех имеющих значение участках линии боевого соприкосновения. Да, наступление носит «ползучий» характер, но никто войска не торопит, поскольку торопиться им некуда. Спешное наступление широким фронтом на большую глубину — это всегда большие потери наступающих; достаточно вспомнить лишь те кадры с самого начала боевых действий.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области и установили контроль над новыми населёнными пунктами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
53
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
15
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
155
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
85
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
24
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
99
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
38
Сара Бонд рассказала о будущем Steam на консолях Xbox
11

Сейчас обсуждают

Mallory
14:29
Наверное папку порнософт до него наверное и правда никто не изобретал. А главное, никто не запрещает и на линуксе собрать софт статически, либо с зависимостями только от иксов и запускать на любом д...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
grazer08
14:25
Блинчик в очередной раз показал реальное отношение СШП к 404: отмывка бабла для своего военпрома и размен жизней украинцев на пакости против России.
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
OgoGoLog
14:25
"второй телефон тут камера не очень" Как так то. У таких людей как ты, на втором телефоне камера должна быть лучше чем на первом. Ай яй яй.
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
Bratken
14:24
Непривычно видеть двухслотовую карту 40 серии
Palit представила в серии White видеокарты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti
Александр
14:24
Не, без электричества RTX не действует. Главное в комп не втыкать, а то потом проц обRTXсится!)))
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
fynjy_2005
14:23
нуну запусти ща что-нить свежее на сандале 4х ядерном..космотрим как вытянет
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
fynjy_2005
14:23
Ой да ладно, когда одна контара может сделать так. чтобы ты делал поэтамных апгрейд с заменой 1 (одной) железки на прртяжении 7 (!!!) лет... если это не преимущество..то что тогда? Для любого адекватн...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Рома Бутурлим
14:22
Откуда вы только берётесь....
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Алексей Баев
14:22
Вот-вот, заказал себе с али 5700x3d за 16 700 тоже неплохой ценник по сравнению с ру магазами. За 15 т.р. правда его ни разу не видел.
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
boo4a
14:21
Если ты rtx-фоб, как чушка выше, то такая прибыль может и боком вылезти. Взял в руки rtx-карту и повезли тебя в дурку сразу - сошел с ума от ужаса и негодования. Всё. Деньги не имеют значения больше.
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем