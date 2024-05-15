И не просто символ, а единственная занятая деревня. Вернее, географическая зона, где эта деревня когда-то располагалась.

Если вы внимательно следите за боевыми действиями в зоне специальной военной операции, то у вас появилась идеальная возможность сравнить два наступления — «курильщика» (ВСУ) и «здорового человека» (ВС РФ). Прошлым летом ВСУ пошли в «контрнаступ» без должной артиллерийской подготовки, без авиации, без ПВО, напролом на самые мощные российские укрепления, битком набитые минными полями, противотанковыми средствами поражения, а также при полном господстве ВКС России в воздухе.

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Исход этого действия был очевиден — «наступ» должен был провалиться — однако что он провалится с таким оглушительным треском, когда наступающие группировки не смогут достичь даже первой линии российской обороны, предсказать было невозможно. Как итог, за несколько месяцев наступательных действий ВСУ удалось лишь занять посёлок Работино в Запорожской области, который стал для Киева, по сути, символом всего наступления.

На карте занятый ВСУ посёлок Работино выглядел как небольшой клин в российской обороне, с трёх сторон окружённый ВС РФ. То, что переход контроля над Работино — вернее, над тем, что от него осталось, а осталось только упоминание на карте — рано или поздно перейдёт обратно под российский контроль, было лишь вопросом времени. И вот, это время настало в течение последних суток. Из официальной сводки Минобороны России следует, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью восстановили контроль над Работино. В процессе российские войска нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады ТРО, 23-й бригады национальной гвардии Украины.

Отметим, что ВС РФ сейчас ведут наступление на всех имеющих значение участках линии боевого соприкосновения. Да, наступление носит «ползучий» характер, но никто войска не торопит, поскольку торопиться им некуда. Спешное наступление широким фронтом на большую глубину — это всегда большие потери наступающих; достаточно вспомнить лишь те кадры с самого начала боевых действий.