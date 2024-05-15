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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
Цинизм запредельный. Просветления на Украине тем временем всё ещё нет.

В Киеве с экстренным и неанонсированным визитом, связанным с нарастающими для ВСУ проблемами на линии боевого соприкосновения, находится государственный секретарь США Энтони Блинкен. Времени даром глава американского внешнеполитического ведомства не теряет: встретившись с досиживающим последние деньки в статусе легитимного президента Украины Владимиром Зеленским, он также пообщался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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По сложившейся между Блинкеном и Кулебой традиции, два «дипломата» пошли в один из киевских ресторанов быстрого питания: на этот раз выбор пал на пиццерию. После скромного, но от этого не менее значимого ужина Блинкен выступил в одном из киевских музыкальных клубов, где сыграл на гитаре и спел.

Многие, к слову, отметили цинизм Блинкена в этом выступлении, поскольку он исполнял композицию «Rockin’ in the Free World» (дословно: «качаемся в свободном мире»), а до того заявлял, что выборы на Украине пройдут тогда, когда на то будет воля украинского народа. Наверное, не скажем ничего нового, если отметим, что «свободным миром» Украина, особенно сейчас, в ситуации, когда из неё нельзя спокойно выехать военнообязанным, мягко говоря, не является. Да и выборы были отменены вовсе не народом, и решать, когда их возобновлять, тоже будет отнюдь не абстрактный народ.

Венцом всего визита Блинкена, пожалуй, стало его выступление перед киевскими студентами, которым он прямым текстом заявил, что мобилизация на Украине проходит трудно, но делать это необходимо. Почему необходимо, кому необходимо, в чём идея — это, конечно же, публично озвучивать никто не стал. Зато публично были обещаны дальнейшие поставки вооружений со всего Запада. Как мы уже неоднократно отмечали, гражданам Украины давно пора понять роль своего государства и себя, в конце концов, в этой заварушке между сверхдержавами. Но, по всей видимости, наблюдать за бренчащим на гитаре Блинкеном, исполняющим песни про «свободный мир», приятнее, чем осознавать действительность.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
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