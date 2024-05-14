Киеву нужно меньше оружия и больше стимулов садиться за стол переговоров. Ведь дальше — только хуже.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен находится с экстренным необъявленным визитом в Киеве. Причина простая: надвигающаяся катастрофа на линии боевого соприкосновения для ВСУ, что явно не входит в планы Соединённых Штатов, которые хотят дотянуть Киев хотя бы до американских президентских выборов в ноябре, не омрачив их провалом украинского проекта.

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Выступая сегодня перед прессой, Блинкен признал, что ситуация для ВСУ тяжёлая, напряжённая, и что страны коллективного Запада больше не могут позволять себе терять время и готовят к передаче новые пакеты вооружений. В частности, о том, что в ближайшие дни Украина получит дополнительное оружие как от Соединённых Штатов, так и от «союзников» из других стран НАТО.

В представлении Блинкена, таким образом Запад поможет Украине сдерживать российский натиск на суше и оставлять Чёрное море «открытым». В каком месте Чёрное море для Украины является открытым, впрочем, осталось тайной за семью печатями.

Следует помнить, что изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения Украине не помогли ни обученные по стандартам НАТО военнослужащие, ни оказание военной помощи на $200 миллиардов за два года. Почему как-то изменить ситуацию должен недавно принятый пакет на $61 миллиард, из которых $50 миллиардов останутся внутри США, поскольку пойдут на закупку вооружений для заполнения ранее опустошённых поставками Украине арсеналов, неизвестно.