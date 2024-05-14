Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
При обыске у задержанного начальника управления кадров МО РФ Кузнецова нашли денег на сумму более 100 млн рублей
В общем, обвинения во взяточничестве в особо крупном размере явно начинают обретать основу.

Вчера вечером в Сети появилась информация о том, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня утром Следственный комитет России данную информацию не просто подтвердил, но и снабдил её дополнительными очень важными подробностями.

реклама

Согласно имеющимся у следствия данным, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, занимая тогда должность начальника 8 управления Генштаба ВС РФ, получил «от представителей коммерческих структур» взятку за совершение действий в их пользу.

Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (от 1 миллиона рублей и выше, согласно Уголовному Кодексу), и в ходе обысков в принадлежащей ему недвижимости были обнаружены деньги (в рублях и в иностранной валюте) на сумму свыше 100 миллионов рублей, а также «золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши». Понятно, что даже на генеральскую зарплату ничего подобного заработать и купить невозможно, поэтому можно с уверенностью утверждать, что господин Кузнецов конкретно влип.

Следует отметить, что за Минобороны РФ последнее время взялись основательно: сначала по статье о взяточничестве в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, затем на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу был предложен экономист и технократ Андрей Белоусов, теперь вот по той же статье, что и Иванов, задержан Юрий Кузнецов. Также сообщается, что из МО РФ «по собственному желанию» внезапно уволились ещё несколько высокопоставленных чиновников. Их задержать и обыскать тоже бы не помешало.

Необходимо отдавать отчёт в том, что хоть формально Россия не находится в состоянии войны, а проводит специальную военную операцию, но интенсивность, ожесточённость и масштаб этого конфликта совершенно беспрецедентны: ничего подобного в Европе не было с 1945 года. Поэтому воровство и взяточничество в ведомстве, отвечающем за оборону, особенно в такой период истории, это не просто преступление. Это хуже. Ситуация изменилась, а в сознании конкретных чиновников всё осталось, как прежде. Вот и погорели на этом.

#россия #политика
1
Показать комментарии (1)
Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах
The Times назвало следующие несколько недель «решающими» для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
91
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
11
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
148
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
55
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
21
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
63
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
28
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
70

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:10
ну есть еще компактные пк. где размер как у плойки. и больше теплоотвод чем у ноута и практичнее и ремонт проще. а экран отдельный ноутбучный тоже. Плюс ноутбучную клаву можно залить водой.
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
ev_ruso
17:09
Шешу нельзя, шеша у нас танкист)) шеша в танке горел...
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
ev_ruso
17:08
надо оставить територию на которую долги остануться, а перевоспитанием пускай паны варшавские занимаются , нафига нам эта головная боль, а киев мать городов русских надо назад вернуть...
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
Колючка
17:06
ты что умный, шаришь?
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Святослав Коротков
17:04
Раньше я не пользовался монитором 165 и не было особой разницы 60или 30 кадров. После его появления начал замечать в 60видео что камера очень дёргоно поворачивается, а когда посмотрел кино в 30 ФПС то...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Святослав Коротков
17:00
На олт мониторах был этот моушен блюр а герцовка могла 140 быть . Но сейчас тонкого нету и нужно больше кадров причём запредельных чтобы движения были естественными.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
16:59
>>>>Извините, но про мартышку было даже немного смешно, для некоторых наверное будет открытием, что иногда обезьяны не брезгуют и за смартфоном посидеть, в общем "компетентностью" так и прёт на линукс...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Дмитрий
16:59
Да уже скоро 5090 и 5080 покажут. а цена на 4090 не опустится до последнего экземлпяра. Слишком много для неиронок закупают. так было и с 3090 и с 3090ти они не дешевели, и до сих пор, даже бушные ...
С полок магазинов вновь исчезают флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090
Дмитрий
16:57
Да везде сейчас ловят каждого директора за взятки. полная чистка началась. Это еще не про всех сми пишут. Только про крупную рыбу.
При обыске у задержанного начальника управления кадров МО РФ Кузнецова нашли денег на сумму более 100 млн рублей
Mekanika
16:57
Завербованный xD Честно, амеры живут в мире кино, где они - герои, а русские всегда злодеи. 70 лет такого кина и вот уже 5 поколений облучённых у которых любой след - русский. Удобно, - и точка.
WSJ: Агент разведки РФ в Польше навел дроны и ракеты на секретный склад вооружения на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем