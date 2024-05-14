В общем, обвинения во взяточничестве в особо крупном размере явно начинают обретать основу.

Вчера вечером в Сети появилась информация о том, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня утром Следственный комитет России данную информацию не просто подтвердил, но и снабдил её дополнительными очень важными подробностями.

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Согласно имеющимся у следствия данным, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, занимая тогда должность начальника 8 управления Генштаба ВС РФ, получил «от представителей коммерческих структур» взятку за совершение действий в их пользу.

Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере (от 1 миллиона рублей и выше, согласно Уголовному Кодексу), и в ходе обысков в принадлежащей ему недвижимости были обнаружены деньги (в рублях и в иностранной валюте) на сумму свыше 100 миллионов рублей, а также «золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши». Понятно, что даже на генеральскую зарплату ничего подобного заработать и купить невозможно, поэтому можно с уверенностью утверждать, что господин Кузнецов конкретно влип.

Следует отметить, что за Минобороны РФ последнее время взялись основательно: сначала по статье о взяточничестве в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, затем на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу был предложен экономист и технократ Андрей Белоусов, теперь вот по той же статье, что и Иванов, задержан Юрий Кузнецов. Также сообщается, что из МО РФ «по собственному желанию» внезапно уволились ещё несколько высокопоставленных чиновников. Их задержать и обыскать тоже бы не помешало.

Необходимо отдавать отчёт в том, что хоть формально Россия не находится в состоянии войны, а проводит специальную военную операцию, но интенсивность, ожесточённость и масштаб этого конфликта совершенно беспрецедентны: ничего подобного в Европе не было с 1945 года. Поэтому воровство и взяточничество в ведомстве, отвечающем за оборону, особенно в такой период истории, это не просто преступление. Это хуже. Ситуация изменилась, а в сознании конкретных чиновников всё осталось, как прежде. Вот и погорели на этом.