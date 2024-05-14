Впрочем, сколько это — «несколько» — осталось тайной. В этом году недель осталось около тридцати.

Хотя никто пока не знает ни конечных целей ВС РФ в Харьковской области, ни того, на каких рубежах российская армия остановится, мнить себя стратегами, видя бой со стороны, слишком привлекательно, чтобы от этого отказываться. Вот и в британском издании The Times считают, что положение дел на линии боевого соприкосновения, в первую очередь связанное с событиями в Харьковской области, таково, что следующие несколько недель станут для Украины «решающими».

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В частности, издание не уверено в том, что американская одобренная военная «помощь» прибудет достаточно быстро и в количествах, способных изменить положение дел. Для Москвы же, продолжает The Times, происходящие события — это положительное явление, поскольку позволит иметь ещё один рычаг воздействия на официальный Киев и, как следствие, на Запад, поскольку без бесконечного содействия Запада Украина в текущем конфликте уже, по сути, ни на что не способна.

Следует помнить, что ВС РФ сейчас двигаются вперёд практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Да, продвижение это крайне медленное, но никто никуда не торопится, потому что спешка нужна только при ловле блох. В условиях полностью «прозрачного поля боя» никаких сюрпризов ни в чём ни для кого устроить невозможно.