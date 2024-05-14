На Западе уже традиционно закатили по этому поводу истерику.

Закон об иноагентах в Грузии совершенно справедливо воспринимается как попытка установления в стране внутригосударственного суверенитета и контроля за западными некоммерческими организациями, которые занимаются в Грузии отнюдь не добрыми и не выгодными для Тбилиси делами. Попытка принять данный закон в Грузии предпринималась ещё в прошлом году, но тогда власть не выдержала давления и отложила рассмотрение данного вопроса.

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Весной этого года законопроект об иноагентах был внесён в грузинский парламент повторно, и вот, сегодня в третьем чтении он был принят, став не законопроектом, а уже полноценным законом. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, за принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30. Проще говоря, подавляющее большинство выступило «за». Процесс принятия законопроекта ожидаемо сопровождался крупными «протестами», которые с вероятностью, близкой к абсолютной, были спонсированы теми, над кем вскоре повиснет клеймо иноагента.

Естественно, на Западе по этому поводу сразу же стали закатывать истерики, заявляя, что теперь для Грузии крайне туманен путь в Евросоюз. Впрочем, бытует мнение, что действующее грузинское руководство прекрасно понимает, что путь туда для Тбилиси туманен в любом случае, а учитывая экономическое состояние, в котором сейчас пребывает ЕС, смысла стремиться туда у государства, развивающего свой суверенитет, нет ровным счётом никакого.

Напомним, что статус иноагента накладывает на его обладателя ряд ограничений, главным из которых, собственно, является само клеймо иностранного агента, которое сразу ставит все точки над i. Сама деятельность иноагента при этом под запрет не попадает.