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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц призвал общественность умерить ожидания от «мирного саммита» по Украине в Швейцарии
Действительно, какие могут быть результаты, если главный игрок на саммит не приглашён, а даже если бы был приглашён, всё равно туда бы не поехал?

В следующем месяце в Швейцарии пройдёт коллективно-западный междусобойчик, на котором будут обсуждать такую фэнтезийную историю, как мир на Украине без участия России. Прекрасно разумом понимая, что подобная конференция априори не может привести ни к каким позитивным результатам даже в теории, не то что на практике, канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня заранее призвал широкую общественность умерить свои ожидания от данного события.

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По словам Шольца, переговоров об окончании конфликта на этой конференции вестись не будет. В представлении главы немецкого правительства, в лучшем случае саммит в Швейцарии станет началом процесса к сближению Москвы и Киева. В основном же речь будет вестись об обеспечении безопасности украинских атомных электростанций, экспорт зерна и прочие вопросы десятой важности.

Следует понимать, что Россия отказалась участвовать в швейцарском саммите даже в том случае, если её бы туда официально пригласили. Причина простая: тема обсуждения не соответствует реальности «на земле». К переговорам Москва готова, но, как уже неоднократно отмечалось российским высшим политическим руководством, только на условиях учёта объективной реальности. Проще говоря, на условиях РФ, и только так, безо всяких «но». И это совершенно правильно: если коллективный Запад хотел компромисса, то ему следовало брать киевских руководителей за шкирку и тащить на переговоры ещё весной 2022 года. Тогда можно было ограничиться потерей Крыма и Донбасса. Теперь же ситуация вам и так прекрасно известна.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #швейцария
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