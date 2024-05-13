Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО не увидел необходимости в восстановлении Украины, если она проиграет в текущем конфликте
Не пора ли рядовым украинцам, наконец, понять, какова их роль во всей этой заварушке?

Политика коллективного Запада уже навсегда и безвозвратно лишила Украину прежнего вида и поставила под большой вопрос всю её дальнейшую государственность. Вашингтон и европейские столицы используют Украину как антироссийский таран и готовы давать ей деньги только на продолжение конфликта. Как только он закончится, а закончиться он, как нетрудно понять из событий «на земле», может только выполнением всех до единого российских условий, страна моментально будет отрезана от любого западного финансирования.

реклама

И это не наши домыслы, а необдуманный комментарий весьма недалёкого и совершенно не «фильтрующего» свою речь генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По его словам, Запад будет вкладывать деньги в восстановление Украины в том случае, если она одержит победу. Проще говоря, только при фантастическом развитии событий. Если Украина проиграет, то она, по мнению Столтенберга, утратит статус «свободной и независимой» страны, а восстанавливать в ней и вовсе будет нечего.

Здесь мы хотели бы добавить, что повезёт тем регионам, которые по итогу конфликта официально и безо всяких «но» в рамках переговорного процесса перейдут под контроль России. Москва развивать новые регионы будет и в течение нескольких лет доведёт их до среднероссийского уровня. А вот будущее у территорий, которые формально останутся за Украиной, весьма печальное. И комментарий Столтенберга это лишь дополнительно подтверждает.

Не исключено, что западные страны намеренно постоянно поднимают ставки, чтобы России досталось как можно больше украинских территорий, и чтобы они легли тяжёлым бременем на российский бюджет. Потому что Европа участвовать в этом процессе не будет (даже если бы хотела, лишних денег у ЕС нет), а оставлять государство в таком состоянии — это создать посреди Европы рассадник бандитизма и терроризма, от которого будет страдать весь континент.

#россия #украина #сша #нато #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Украинские Telegram-каналы стали удалять прошлые публикации про «мощные фортификации» в Харьковской области
Андрея Макаревича проверят на экстремизм после пожелания им победы ВСУ в разговоре с пранкерами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
14
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
66
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
63
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
76
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
79
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
56
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
2
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
17

Сейчас обсуждают

Легенда
21:19
завидуй нищ
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Vorvort
21:17
Обожаю Disciples 2: Восстание эльфов, скинулся бы на памятник людям, кто сделает ремастер. Также восхищаюсь HoMM V, кампанией за эльфов, и Disciples 3: Возрождение. У всех геймплей отточен до блеска, ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
beltar
21:16
В этом жанре есть игры получше, но я в стелсяки не играю. Я люблю УБИВАТЬ. На экране, конечно, только.
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
beltar
21:15
Ну иди умничай дальше.
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
VermeeY
21:15
5к баксов - копейки. Возьму 5090 на работу в качестве затычки.
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
beltar
21:13
Ты вообще читал? AoW 4 вышла год назад. Это живая и актуальная серия в которой за последние 10 лет вышло 3 игры, в отличие от помершей HoMM. Я написал 4 статьи про 4 игры в серии, из них 2 большие, по...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
El Grechko
21:12
LGшные W-OLED и гнусмасовские QD-OLED отличаются: 1. Экономичностью. W-OLED-субпиксель состоит из 3х цветных светодиодов, которые смешиваются в белый, а потом цветофильтром поглощается 2/3 света, выда...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
A224
21:11
как- то сессию я тоже сдавал в перерывах... значит игра интересная раз настолько зацепила про то что "не в порядке с психикой" можешь применить к себе в 2024м накатавшем 10 статей про твою игру из 90х...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Daniil Beliaev
21:10
Почему мы (Россия) спим? зачем один авианосец "золотой" планируем делать?
Пентагон выбрал Aurora Flight Science для разработки своего будущего широкофюзеляжного гидросамолета
LovePc
21:00
Ставить в 5080 16 гб памяти будет для нвидиа смертью, как с 4080 уже не получится, если АМД напряжёт булки то выкинет её и с топ 2. С ограничением в 32 Гб , при этом ставить в видюху 16 Гб самое тупое...
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем