Не пора ли рядовым украинцам, наконец, понять, какова их роль во всей этой заварушке?

Политика коллективного Запада уже навсегда и безвозвратно лишила Украину прежнего вида и поставила под большой вопрос всю её дальнейшую государственность. Вашингтон и европейские столицы используют Украину как антироссийский таран и готовы давать ей деньги только на продолжение конфликта. Как только он закончится, а закончиться он, как нетрудно понять из событий «на земле», может только выполнением всех до единого российских условий, страна моментально будет отрезана от любого западного финансирования.

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И это не наши домыслы, а необдуманный комментарий весьма недалёкого и совершенно не «фильтрующего» свою речь генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По его словам, Запад будет вкладывать деньги в восстановление Украины в том случае, если она одержит победу. Проще говоря, только при фантастическом развитии событий. Если Украина проиграет, то она, по мнению Столтенберга, утратит статус «свободной и независимой» страны, а восстанавливать в ней и вовсе будет нечего.

Здесь мы хотели бы добавить, что повезёт тем регионам, которые по итогу конфликта официально и безо всяких «но» в рамках переговорного процесса перейдут под контроль России. Москва развивать новые регионы будет и в течение нескольких лет доведёт их до среднероссийского уровня. А вот будущее у территорий, которые формально останутся за Украиной, весьма печальное. И комментарий Столтенберга это лишь дополнительно подтверждает.

Не исключено, что западные страны намеренно постоянно поднимают ставки, чтобы России досталось как можно больше украинских территорий, и чтобы они легли тяжёлым бременем на российский бюджет. Потому что Европа участвовать в этом процессе не будет (даже если бы хотела, лишних денег у ЕС нет), а оставлять государство в таком состоянии — это создать посреди Европы рассадник бандитизма и терроризма, от которого будет страдать весь континент.