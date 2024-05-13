Полный комплект.

На автомобильном рынке Европы дебютировала Skoda Octavia 2024, которая выделяется своей конкурентоспособной ценой и объёмным рядом модификаций не только по сравнению с Ford Focus, но и с другими брендами.

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Новинка уже стартовала в продажах и готова предложить будущим владельцам приемлемое соотношение цены и качества, ведь стоимость здесь стартует с $33 000 за базовый вариант SE Technology с 1,5-литровым турбированным бензиновым агрегатом. Есть более дорогие варианты — мягкий гибрид и дизельная модель, которые получили ценники в $35 500 и $36 200 соответственно. Выбор универсала увеличит стоимость примерно на $1200, в зависимости от конфигурации и силового оборудования.

Уже в базовой версии установлены 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика спереди, система подогрева для передних сидений и сенсорный экран на 13 дюймов вместе с цифровой приборкой. В стартовый набор опций также входят беспроводные возможности подключения и зарядки телефона.

За версию SE L нужно будет отдать $38500, дополнительно к базовой версии она получит улучшенную внутреннюю обивку и ассистенты для водителя. Закрывает линейку комплектаций версия Sportline, оценённая в $39 800, а топовая Octavia Sportline Estate с мягким гибридным мотором обойдётся в $43 600.

Что касается модернизированной мультимедийной системы, то она построена на базе 13-дюймового сенсорного дисплея и снабжена дополнительным голосовым помощником на основе ChatGPT. Есть ещё зарядное устройство мощностью 15 Вт, а USB-C порты могут похвастаться увеличенной до 45 Вт передачей энергии.

Моторная линейка открывается с 1,5-литровым двигателем, достигающим 114 л.с., который прошёл оптимизацию для снижения энергопотребления. Данный мотор будет поставляться как с шестиступенчатой механической, так и с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Сниженное потребление топлива также обусловлено благодаря наличию 48-вольтовой гибридной системы, которая способствует передвижению авто без работы двигателя.

Более мощный 148-сильный мотор поставляется с двумя типами коробки передач, где автоматическая коробка является частью мягкой гибридной системы. Но именно версия vRS с 2-литровым турбомотором, знакомым по VW Golf GTI и внушающим 261 л.с. мощностью, получает исключительно семиступенчатый автомат. Дизельный вариант начинается с 114-сильной версии и постепенно наращивает мощность (в зависимости от комплектации) до 148 л.с. в топовом исполнении.