Стольких уже пранкеры «развели», а венценосные особы всё ещё верят, что им с какой-то стати будет звонить глава государства. Какого угодно.

За время своей профессиональной деятельности в России отдельные представители класса ныне беглых музыкантов и исполнителей настолько уверовали в свою незаменимость, талантливость, исключительность и праведность занимаемой ими общественной позиции, что необоснованно взвинтили своё самомнение до невообразимых высот. Доходит до того, что они на полном серьёзе верят, что летают так высоко, что им с какой-то стати может позвонить аж целый глава государства, и даже в голову не приходит представить себе, что это может быть банальный розыгрыш.

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Вот и Андрей Макаревич (внесён в России в список иноагентов), как и бесчисленное количество исполнителей и артистов до него, «попался» на удочку пранкеров Вована и Лексуса, позвонивших ему и представившихся (естественно, с помощью Deepfake) президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этом разговоре Макаревич, который, собственно, и не скрывает, что хочет поражения России и победы Украины, заявил, что «В первый день победы вашей [Украины], если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт». По словам Макаревича, он считает дни до «победы» Украины.

Мы сейчас не будем разбираться, на каком основании Макаревич верит в то, что Украина хоть каким-то образом способна одержать победу в этом конфликте. Важно то, что компетентные органы уже заинтересовались комментарием артиста и проверят его на экстремизм.

Вообще, в сегменте бывшей российской «богемы» очень модно выдавать желание поражения своему государству за пацифизм и желание мира. Это вещи совершенно не связанные друг с другом, и первое, как вы понимаете, называется отнюдь не пацифизмом. Понятно, что будущего в РФ у Макаревича и ему подобных уже нет. Так бывает, когда в переломный момент истории делаешь ставку «ва-банк» не на тех, и по полной программе проигрываешь.