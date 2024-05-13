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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минфин России сообщил о значительном росте доходов федерального бюджета
Расходы тоже растут, но доходы растут сильнее. Бюджет всё равно дефицитен, но идёт на поправку.

Хотя в России принято по инерции во всех бедах винить экономический блок правительства, в реальности именно этот блок сработал идеально, в результате чего под немыслимым незаконным давлением стран коллективного Запада экономика России к удивлению всех не просто выстояла, но перешла к росту, а все западные попытки обрушить российские доходы привели к обратному эффекту — росту доходов. По крайней мере, такой незамысловатый вывод следует из пресс-релиза Министерства финансов России, в котором содержится предварительная оценка исполнения федерального бюджета за период с января по апрель 2024 года.

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Как сообщил Минфин, предварительная оценка показывает, что доходы федерального бюджета за январь-апрель 2024 года составил 11,68 трлн рублей, или на 50,1 % больше, чем за январь-апрель 2023 года. Из этих доходов ненефтегазовая часть составляет 7,5 трлн рублей, что на 36,8 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот нефтегазовая часть за тот же отчётный период увеличилась на 82,2 % и составила 4,15 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета за отчётный период при этом выросли на 21,5 % и составили 13,16 трлн рублей, то есть, за январь-апрель 2024 мы имеем дефицит бюджета в размере 1,48 трлн рублей. Хотя сумма циклопическая, она вдвое ниже того дефицита бюджета, который наблюдался в январе-апреле 2023 года. Иными словами, российские доходы растут быстрее расходов, но пока недостаточно быстро для того, чтобы выходить хотя бы «в ноль».

Печально в этой ситуации разве что то, что опять растёт влияние «нефтегазовой иглы», слезать с которой российское правительство, по всей видимости, так и не собирается.

#россия #финансы #экономика
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