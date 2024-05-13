Но выводов Киев не делает и продолжает заниматься террором.

На протяжении без малого двух месяцев ВС РФ системно наносят поражение электрогенерирующим мощностям Украины. Данный процесс очень серьёзный и радикально отличается от тех ударов по энергетике в конце 2022 — начале 2023 года, поскольку затрагивает непосредственно объекты генерации: преимущественно тепловые и гидроэлектростанции. Масштаб повреждений энергосистемы колоссален, и сегодня соответствующий эпитет применил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко во время беседы с главой Минразвития ФРГ Свеньей Шульце.

реклама

По словам Галущенко, ущерб, нанесённый российскими ударами украинской энергосистеме, «колоссальный», и намного превосходит ущерб, нанесённый во время первой российской кампании по нанесению ударов по энергосистеме. Согласно статистике главы Минэнерго Украины, за последние несколько атак страна потеряла до восьми гигаватт генерирующих мощностей.

Здесь, впрочем, следует отдавать себе отчёт сразу по нескольким параметрам. Во-первых, Галущенко с вероятностью, близкой к стопроцентной, преувеличивает, дабы надавить на жалость и выбить из Запада дополнительные системы противовоздушной обороны — желательно, бесплатно. Во-вторых, даже при учёте всех выбитых и оставшихся на территориях, перешедших под контроль России, электростанций, нужно помнить главное: вследствие тотальной деиндустриализации Украины в стране возник колоссальный избыток генерирующих мощностей.

Добавим сюда также тот факт, что Россия не наносит удары по атомным электростанциям, дабы не потерять свой имидж главного «мирного атомщика» на планете, то полного блэкаута на Украине не будет. Да, если удары по энергосистеме продолжатся, а они, судя по тому, что Киев уроки не усваивает и продолжает бить по российскому топливно-энергетическому комплексу, на что не имеет никакого права в юридических рамках данного конфликта, не говоря уже про постоянные военные преступления и террористические акты в отношении мирного населения уже даже общепризнанных регионов России, обязательно продолжатся, без веерных отключений электроснабжения на Украине дело не обойдётся. А уж кто потом будет эту энергосистему восстанавливать, сейчас вопрос слишком преждевременный. На территориях, которые отойдут к РФ, этим будет заниматься РФ; а вот на территориях, которые останутся формально Украиной, будут большие проблемы.