Термоядерный синтез, впрочем, всё также остаётся научной фантастикой.

Идее управляемого термоядерного синтеза (Солнце на земле) уже больше семидесяти лет. Несмотря на развитие технологий и материалов, реализовать эту идею таким образом, чтобы установка вырабатывала больше электроэнергии, чем затрачивает на свою работу, причём в постоянном, продолжительном режиме, пока так и не удаётся. Как следствие, управляемый термоядерный синтез остаётся темой из области научной фантастики, и неизвестно, добьются ли учёные когда-нибудь её перехода в область реальной энергетики.

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Хотя термоядерный синтез продолжает выглядеть нереализуемой задачей, это вовсе не значит, что нужно опустить руки и не стремиться к мечте. Так, например, учёные из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» совместно с китайскими коллегами разработали экспериментальный сплав на основе вольфрама с добавлением иттрия и хрома, обработанного «высоковакуумным отжигом», который может быть применён при создании стенок будущих термоядерных реакторов с куда более интенсивным потоком частиц.

Сейчас, отмечают исследователи, для создания стенок экспериментальных термоядерных реакторов применяют вольфрам без легирующих добавок, однако в перспективе этого может оказаться недостаточно.

На данный момент термоядерная энергетика остаётся игрушкой. Что до реальной энергетики, то наиболее перспективно выглядит активно сейчас создающийся в России замкнутый ядерный топливный цикл для стандартных атомных электростанций с обязательным применением реакторов на быстрых нейтронах. Если долю «быстрых» реакторов в атомной энергетике удастся нарастить до промышленно значимой, то запасов не просто добытого, а складируемого на длительном хранении отработавшего стандартного ядерного топлива хватит на сотни, сотни и ещё раз сотни лет. А через сотни лет, глядишь, и управляемый «термояд» сумеют подчинить. Только как эффективно снимать из термоядерной реакции энергию с её переводом в электрическую, всё также остаётся вопросом.