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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
Термоядерный синтез, впрочем, всё также остаётся научной фантастикой.

Идее управляемого термоядерного синтеза (Солнце на земле) уже больше семидесяти лет. Несмотря на развитие технологий и материалов, реализовать эту идею таким образом, чтобы установка вырабатывала больше электроэнергии, чем затрачивает на свою работу, причём в постоянном, продолжительном режиме, пока так и не удаётся. Как следствие, управляемый термоядерный синтез остаётся темой из области научной фантастики, и неизвестно, добьются ли учёные когда-нибудь её перехода в область реальной энергетики.

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Хотя термоядерный синтез продолжает выглядеть нереализуемой задачей, это вовсе не значит, что нужно опустить руки и не стремиться к мечте. Так, например, учёные из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» совместно с китайскими коллегами разработали экспериментальный сплав на основе вольфрама с добавлением иттрия и хрома, обработанного «высоковакуумным отжигом», который может быть применён при создании стенок будущих термоядерных реакторов с куда более интенсивным потоком частиц.

Сейчас, отмечают исследователи, для создания стенок экспериментальных термоядерных реакторов применяют вольфрам без легирующих добавок, однако в перспективе этого может оказаться недостаточно.

На данный момент термоядерная энергетика остаётся игрушкой. Что до реальной энергетики, то наиболее перспективно выглядит активно сейчас создающийся в России замкнутый ядерный топливный цикл для стандартных атомных электростанций с обязательным применением реакторов на быстрых нейтронах. Если долю «быстрых» реакторов в атомной энергетике удастся нарастить до промышленно значимой, то запасов не просто добытого, а складируемого на длительном хранении отработавшего стандартного ядерного топлива хватит на сотни, сотни и ещё раз сотни лет. А через сотни лет, глядишь, и управляемый «термояд» сумеют подчинить. Только как эффективно снимать из термоядерной реакции энергию с её переводом в электрическую, всё также остаётся вопросом.

#россия #технологии #промышленность #энергетика #атомная энергетика #термоядерный синтез #термоядерная энергетика
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