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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса пророчит МО РФ встряску после назначения Белоусова главой ведомства
Financial Times резюмирует, что Белоусов является сторонником связи промышленность-экономика, и военные расходы РФ, скорее, возрастут, чем сократятся.

Неожиданные перемены в Минобороны России оказались таковыми не только для российских «экспертов» и «инсайдеров», но и для западной прессы, которая практически все свои материалы готовит на основе комментариев таких же «экспертов» и «инсайдеров», только своих. Кого только не пророчили на должность нового министра обороны России, а по итогу им станет первый зампред Правительства России, экономист Андрей Белоусов.

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Решение любопытное, и его уже обсуждают в западной прессе. В частности, британское издание Financial Times (FT) очень высокого мнения о Белоусове: называет его абсолютно не коррумпированным, честным технократом, давно знакомого с Путиным, и на которого можно положиться при изменения подхода к решению задач, стоящих перед Минобороны.

FT справедливо отмечает, что Белоусов — сторонник увеличения роли промышленности в экономике, поэтому приходит к выводу, что при нём военные расходы России, которые и так находятся на историческом максимуме для периода после Холодной войны, не сократятся, а наоборот — возрастут.

В представлении издания, приход Белоусова привнесёт в российское оборонное ведомство необходимую встряску, что, в свою очередь, повысит эффективность ведомства в его ключевых задачах: снабжении и обеспечении вооружённых сил всем необходимым.

#россия #политика
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