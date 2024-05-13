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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Швейцарии признал, что мирное урегулирование украинского кризиса «немыслимо» без России
Это правда. Теперь дело за малым: российские условия этого урегулирования принять в полном объёме и безо всяких «но». А условия будут жесточайшими.

В середине июня в Швейцарии пройдёт псевдоконференция по мирному урегулированию на Украине. Почему мы добавили приставку «псевдо-» к данному мероприятию? Как минимум по двум основным причинам: во-первых, в рамках этой конференции будет обсуждаться, по сути, план капитуляции России, что совершенно не соответствует реалиям на поле боя (реалии на поле боя говорят о прямо обратной ситуации), а во-вторых, саму Москву на данный междусобойчик западных спонсоров Киева не пригласили, а даже если бы пригласили, то в РФ твёрдо заявили, что ехать на это бессмысленное со всех точек зрения мероприятие не станут.

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По всей видимости, швейцарское внешнеполитическое ведомство всё же отдаёт себе хотя бы минимальный отчёт в том, что проводить какие бы то ни было «конференции» по мирному урегулированию без того, от кого реализация данного процесса в принципе невозможна, это как минимум нелепо, а как максимум — выставление себя на посмешище перед всеми странами глобального большинства. И вот, пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн убеждён в необходимости вовлечения Москвы в мирный процесс по Украине, и что без участия России мир на Украине немыслим.

Осознаёт ли Эльчингер, что в случае реального приглашения России на мирную конференцию по Украине западным странам придётся принять все до единого российские условия — а по-другому, учитывая реалии «на земле», не получится — вопрос, что называется, повышенной сложности.

В любом случае, МИД РФ уже отметил, что Швейцария для Москвы утратила статус нейтрального государства и не может являться площадкой для каких бы то ни было переговоров с участием России. Напомним, что официальный Берн полностью присоединился к незаконным и нелегитимным западным антироссийским рестрикциям. Бытует мнение, что если переговоры и будут проходить в какой-то европейской стране, то ею может стать разве что Венгрия, Сербия или Словакия с колоссальным перевесом в пользу Сербии (не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, а, значит, обладает реальным суверенитетом; в своих масштабах, естественно).

#россия #украина #политика #боевые действия #швейцария
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