У кого-то в стране ещё чрезмерно много электроэнергии. Данную задачу надо решать.

Если вы внимательно следите за российско-украинским конфликтом, то наверняка прослеживаете обратную зависимость между положением дел на поле боя для ВСУ и количеством обстрелов этими же ВСУ различных российских регионов, на что Украине права никто в юридических рамках этого конфликта не давал, и на что обязательно последует жесточайший ответ.

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На сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ критическая: ВС РФ ведут наступательные действия на всех участках — продвигаются в Работино, под Часовым Яром, движутся в разные стороны («цветком») от Очеретино к западу от Авдеевки, продолжают оказывать давление на ВСУ в районе Купянска, а теперь ещё и активно движутся с севера Харьковской области, каждый день, пусть и неспешно, но всё же занимая новые населённые пункты.

И вот, по сложившейся в ВСУ традиции — методичка-то американская — при катастрофе на поле боя Киев начинает растрачивать бесценные в его-то положении снаряды и ракеты для беспорядочных обстрелов мирных российских городов. Как сообщило Минобороны России, в течение этой ночи ВСУ попытались совершить масштабную террористическую атаку с использованием беспилотников самолётного типа, РСЗО «Ольха», а также крылатых ракет Storm Shadow.

Средства ПВО перехватили 12 снарядов «Ольхи» и 12 БПЛА над Белгородской областью, 8 БПЛА над Курской области, 4 ракеты Storm Shadow и 7 БПЛА над Крымом, а также 4 БПЛА над Липецкой областью.

Безусловно, на подобные действия вкупе со вчерашней трагедией в Белгороде, когда в результате попадания подбитой ракеты ОТРК «Точка-У» по жилому дому сложился целый его подъезд, обязан последовать в десятки раз более мощный удар возмездия. Как мы все прекрасно знаем, на Украине ещё чрезмерно много электрогенерирующих мощностей, а также транспортной инфраструктуры. И то, и то полностью работают в интересах ВСУ и позволяют Украине производить те самые БПЛА и подвозить их к линии боевого соприкосновения, и оба этих фактора должны быть нивелированы. Как видим, по-хорошему Киев не хочет, намёков не понимает и уроки не усваивает, значит, время полумер закончилось.