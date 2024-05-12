Госсекретарь США верит в то, что Киев способен удержать ситуацию на востоке страны.

Вопреки наивным мечтам тех, кто полагают, что США «устанут» от украинского кейса, реальность складывается следующим образом: Вашингтон на этом конфликте зарабатывает, причём не только в формате военной промышленности, но и косвенно — за счёт эвакуации европейской промышленности в США по причине одностороннего необдуманного разрыва Европой экономических отношений с РФ и, как следствие, с утратой конкурентоспособности по причине лишения доступа к дешёвым энергоресурсам. Таким образом, поскольку США угрозы своему существованию от этого конфликта не ощущают, а получают только «гешефт», ситуация продолжит накаляться. Возможно, до состояния Карибского кризиса 2.0, когда угроза американской территории действительно будет реализована.

реклама

И чтобы в очередной раз в этом убедиться, достаточно ознакомиться с заявлением государственного секретаря США Энтони Блинкена и по совместительству одного из архинеоконов американского имтеблишмента. В этом заявлении в рамках интервью телеканалу CBS News Блинкен заявил, что Соединённые Штаты «сделают всё, что могут», дабы ускорить военные поставки Украине.

По словам Блинкена, он убеждён в том, что Киев способен удерживать линию боевого соприкосновения на востоке страны, а также оказывать давление на РФ в Крыму. О каком-таком «давлении» фантазирует Блинкен, в самом деле, непонятно, равно как и непонятно, про какое «удержание» линии боевого соприкосновения он говорит. Сейчас по всей протяжённости линии контакта давление оказывают как раз ВС РФ, методично продвигаясь вперёд на всех имеющих значение участках.

Кроме того, на днях на севере Харьковской области началось создание «санитарной зоны», подразумевающей продвижение вглубь контролируемой ВСУ территории на расстояние, достаточное для того, чтобы исключить террористические обстрелы российских регионов. Впоследствии, и это очевидно, аналогичные действия придётся проводить в Сумской и Черниговской областях.