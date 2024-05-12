А когда по ПВО НАТО потом прилетят российские «Кинжалы» и «Цирконы», что будете говорить?

Умные люди говорят: не подпускайте дилетантов к принятию решений. К сожалению, в Европе дилетанты, которые не продумывают свои действия не то что на шаг, даже на полшага вперёд, практически полностью заняли высшие государственные должности, и последствия этого мы прекрасно наблюдаем: находящаяся в рецессии европейская экономика, исход европейской промышленности в США и Китай, лишение себя российского громадного и платёжеспособного рынка, отказ от российских энергоресурсов... Список можно продолжать до потери пульса.

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И вот, похоже, отрыв отдельных представителей западного политического класса от реальности «на земле» и в настроениях своих собственных граждан настолько колоссален, что они позволяют себе предлагать напрямую участвовать в конфликте на Украине. Так, депутат немецкого Бундестага от партии ХДС Родерих Кизеветтер посмел предложить использовать натовские средства противовоздушной обороны для перехвата российских ракет над Украиной.

В фантазиях Кизеветтера, это позволит разгрузить украинскую крайне сильно истощённую ПВО, позволив перенести её ближе к линии боевого соприкосновения.

Понимает ли господин депутат, что итогом реализации его предложения станет удар российскими гиперзвуковыми ракетами по системам ПВО стран НАТО (никто не побоится это сделать), и к чему это в целом может привести, мы, к сожалению, не знаем. На этой неделе послам Британии и Франции в Москве уже был устроен «разнос» в МИД РФ касательно безрассудных заявлений политического руководства их стран о вводе французских войск на Украину и разрешении ВСУ применять британское оружие для ударов по России. Можно лишь посоветовать европейским функционерам держать язык за зубами, а то у них этот язык до Киева доведёт. А уж в каком смысле — это пусть каждый решает сам.