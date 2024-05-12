Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Волгоградский НПЗ сегодня стал целью атаки БПЛА ВСУ
Электричества на Украине после очередных террористических атак ВСУ должно стать ещё меньше.

Как мы уже неоднократно отмечали, в киевском политическом руководстве заседают необучаемые люди, для которых жизненное кредо — «после нас хоть трава не расти». Как-то иначе объяснить тот факт, что официальный Киев никак не усваивает уроки своих террористических атак по российской топливно-энергетической инфраструктуре, «в ответ» на которые ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергосистеме Украины, невозможно.

реклама

Сегодня ночью ВСУ опять сорвались с цепи и осуществили террористическую атаку (напоминаем, в юридических рамках данного конфликта Украина не имеет никакого права наносить удары по территории России; любые удары автоматически классифицируются как террористические с точки зрения международного права) в отношении Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Согласно официальной информации от властей Волгоградской области, атака беспилотников была пресечена средствами радиоэлектронной борьбы, однако один из подавленных БПЛА всё-таки угодил в производственную площадку НПЗ, на короткое время устроив там пожар. Судя по тому, что экстренные службы быстро ликвидировали пожар, то ущерб, нанесённый заводу, если и имеется, то крайне незначительный.

Впрочем, это вовсе не означает, что на такие атаки не нужно отвечать. Обязательно нужно, причём на несколько порядков сильнее. Напоминаем, что «вынос» энергосистемы входит в общую логику демилитаризации Украины, поскольку без электричества никакое промышленное производство невозможно в принципе. Проблема заключается в том, что значительная часть электричества на Украине вырабатывается атомными электростанциями: даже с учётом потери Запорожской АЭС эта доля составляет примерно 30 %. Как вы понимаете, с учётом деиндустриализации страны и массового выезда граждан в другие страны даже этого более чем достаточно для поддержания Украины в «запитанном» состоянии. А наносить удары по АЭС Россия явно не собирается, чтобы не портить отношения с МАГАТЭ и не разрушать свой имидж главного «мирного атомщика» планеты.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
В Берлине предложили использовать ПВО НАТО, чтобы перехватывать российские ракеты над Украиной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
29
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
45
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
53
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
19
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
7
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
9

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
14:49
Пиши конкретнее - AIO, а не все СЖО. С кастомами всё в порядке.
На Земле наблюдалась самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
ark-bak
14:47
Лишь бы Япония к тому времени осталась
Японские ученые создали препарат для роста зубов
Красный Полдень
14:43
у кого 100% рынка?
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
Johan_888
14:43
Самый дорогой и бесполезный самолёт в мире, если 20 лет назад он ещё что-то из себя и представлял, то в современном применении он бесполезен, современные системы обнаружения его видят, и скорости нет...
Military Watch: Парк стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 ВВС США сократился до 19 единиц
Красный Полдень
14:40
одна АМД лучше чем три нивидии. Нивидию даже в дар принимать опасно, если жизнь и рассудок вам дороги. Вон что с автором статьи случилось - сошёл с ума.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Данил Дементьев
14:39
Ну, то, что однопоток может не пострадать, это ладно, но вот без гипертрейдинга я даже боюсь представить, что будет с многопотоком... i9 за 60к будет наравне с r7 за 30к? Если это и правда так, то я д...
На Земле наблюдалась самая мощная за последние 20 лет магнитная буря
Красный Полдень
14:38
Вместо этого лютого онанизма и гейпорно, надо было всего то купить одну нормальную крарту, то есть АМД.
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
Kirsan9026
14:36
Дожить бы до этого момента.
Японские ученые создали препарат для роста зубов
Бот_Пригожина_03081
14:32
ВСУ рискует потерять войска, если будет цепляться за... Украину. А поэтому - бежать надо сразу в Польшу и геноцидить поляков по-новой. Их 80 лет назад ничему не научили, по-прежнему поддерживают хах...
New York Times: ВСУ рискует потерять войска, если будет цепляться за Харьков
Сергей Гончаров
14:31
Нафик 970-е дрова эти не уперлись. Винде хватает даже нонеймов на 60Гб, это очевидно еще с sandforce в 2011 году. Кроме слова "система" видимо ничего и не шариш. Винда стоит на своих 80-100 гигах и ти...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем