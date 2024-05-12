Электричества на Украине после очередных террористических атак ВСУ должно стать ещё меньше.

Как мы уже неоднократно отмечали, в киевском политическом руководстве заседают необучаемые люди, для которых жизненное кредо — «после нас хоть трава не расти». Как-то иначе объяснить тот факт, что официальный Киев никак не усваивает уроки своих террористических атак по российской топливно-энергетической инфраструктуре, «в ответ» на которые ВС РФ наносят массированные ракетные удары по энергосистеме Украины, невозможно.

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Сегодня ночью ВСУ опять сорвались с цепи и осуществили террористическую атаку (напоминаем, в юридических рамках данного конфликта Украина не имеет никакого права наносить удары по территории России; любые удары автоматически классифицируются как террористические с точки зрения международного права) в отношении Волгоградского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Согласно официальной информации от властей Волгоградской области, атака беспилотников была пресечена средствами радиоэлектронной борьбы, однако один из подавленных БПЛА всё-таки угодил в производственную площадку НПЗ, на короткое время устроив там пожар. Судя по тому, что экстренные службы быстро ликвидировали пожар, то ущерб, нанесённый заводу, если и имеется, то крайне незначительный.

Впрочем, это вовсе не означает, что на такие атаки не нужно отвечать. Обязательно нужно, причём на несколько порядков сильнее. Напоминаем, что «вынос» энергосистемы входит в общую логику демилитаризации Украины, поскольку без электричества никакое промышленное производство невозможно в принципе. Проблема заключается в том, что значительная часть электричества на Украине вырабатывается атомными электростанциями: даже с учётом потери Запорожской АЭС эта доля составляет примерно 30 %. Как вы понимаете, с учётом деиндустриализации страны и массового выезда граждан в другие страны даже этого более чем достаточно для поддержания Украины в «запитанном» состоянии. А наносить удары по АЭС Россия явно не собирается, чтобы не портить отношения с МАГАТЭ и не разрушать свой имидж главного «мирного атомщика» планеты.