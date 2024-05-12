Теперь в ходе неизбежных переговоров придётся решать ещё и статус как минимум Харьковской области.

Вчера днём Минобороны России официально подтвердило стартовавшее 10 мая Харьковское наступление на севере области, сообщив об установлении контроля над пятью населёнными пунктами. Сегодня данный процесс, который совершенно правильно носит максимально аккуратный характер, продолжился, и вот, российское оборонное ведомство выступило со сводкой о ходе проведения специальной военной операции за последние сутки.

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Первым абзацем, как и вчера, в сводке расположены действия недавно сформированной новой группировки войск «Север», в задачу которой входит создание «санитарной зоны» в приграничных со «старыми» регионами России областях Украины. Начали с Харьковской области, поскольку именно с её территории постоянно осуществляются террористические атаки по Белгородчине и осуществляются военные преступления в отношении мирного населения России.

Согласно сводке МО РФ, подразделения ГВ «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над четырьмя населёнными пунктами Харьковской области. Под контроль ВС РФ перешли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Кроме того, подразделениям ВСУ наносилось огневое поражение в районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань, что может свидетельствовать о том, что это одни из следующих целей.

Напоминаем, что о создании «санитарной/буферной зоны» в Харьковской области впервые заговорили ещё летом 2023 года, когда ВСУ начали осуществлять террористические атаки по Белгородской области. В марте текущего года президент России заявил, что в перспективе ВС РФ может не остаться выбора, кроме как начать формирование «санитарной зоны» в приграничье. Поскольку официальный Киев после этих предостережений так и не унялся, началось то, что началось. Теперь Киеву в случае начала переговоров нужно будет признавать изменившийся статус ещё и Харьковской области, и это, ещё раз, процесс создания «санитарной зоны» только начался и, скорее всего, впоследствии неизбежно распространится и на Сумскую и Черниговскую области. В конце концов, если санитарная зона в Харьковской области будет установлена, то что мешает ВСУ начать интенсивно обстреливать Курск и Брянск? Так что мы только на самых начальных этапах формирования буферной территории. Будут её официально включать в состав России или нет — вопрос пока что десятой важности; на российский бюджет и так в 2022 году свалились ещё четыре региона, которые на протяжении многих-многих лет придётся приводить в порядок и доводить до среднероссийского уровня.