К вопросу о том, почему и зачем начиналась СВО, и почему Харьковская «санитарная зона» — необходимость, а не баловство.

Поскольку на поле боя ситуация для ВСУ понятная, причём понятная уже даже тем, кто продолжают на «автопилоте» вести нелепые разговоры про «границы 1991 года», то украинское военно-политическое руководство с утроенной силой решило «кошмарить» Белгородскую область вместе с её областным центром. Сегодня была совершена серьёзная террористическая атака по Белгороду с использованием РСЗО RM-70 Vampire, РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

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Хотя большая часть средств поражения во время атаки была нейтрализована российской системой противовоздушной обороны, полностью отразить удар не удалось: согласно предварительным данным, ракета ОТРК «Точка-У» попала в нижнюю часть жилого панельного дома (Дополнено: по сообщению МО РФ, причиной трагедии стало падение фрагмента сбитой ракеты «Точка-У»), в результате чего панели сложились с первого по десятый этаж. На данный момент неизвестно, сколько людей находились в этот момент в здании: сообщается минимум о семи пострадавших, всего же под завалами могут находиться до двадцати человек.

Следственный комитет России уже классифицировал данное действие ВСУ как террористический акт. Впрочем, как мы знаем, любые обстрелы Украиной территории России — теракты по определению. В юридических рамках данного конфликта Украина не имеет права наносить удары по территории РФ. С точки зрения международного гуманитарного права произошедшее и вовсе — военное преступление, поскольку происходит обстрел исключительно мирного населённого пункта оружием неизбирательного, площадного действия, по жилым кварталам.

Всё происходящее в очередной раз наглядно демонстрирует, почему была начата специальная военная операция и почему сейчас на севере Харьковской области активно формируется «санитарная зона». Бытует вполне обоснованное и логичное мнение, что в Сумской и Черниговской областях ВС РФ придётся делать то же самое.