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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ точным ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожили на стоянке сразу несколько боевых вертолётов ВСУ
Среди них три Ми-24 и один Ми-8, а также куча вспомогательной техники

После того как системы ПВО у Украины были в значительной степени выбиты российскими ударами, разведывательные беспилотники стали чувствовать себя не в пример вольготнее, чем было даже год тому назад. Параллельно с ускорением принятия решений на поражение обнаруженных целей это приводит к превосходным результатам для ВС РФ: техника ВСУ «выносится» в промышленных масштабах, причём иногда ракетчики срывают самый настоящий куш.

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Как, например, сегодня, когда расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по наведению дрона-разведчика осуществил огневое поражение полевой стоянки боевых вертолётов ВСУ. Как сообщается, в результате удара были уничтожены два вертолёта Ми-24, серьёзно повреждён ещё один Ми-24 и один Ми-8, а также уничтожена вспомогательная техника, обслуживавшая вертолёты. Согласно сведениям из тематических групп в социальных сетях, стоянка вертолётов была накрыта в районе населённого пункта Манвеловка Запорожской области.

Количество уничтоженных единиц авиации ВСУ давно перевалило за восемьсот единиц. Поистине колоссальные запасы авиационной техники были оставлены Россией в странах Восточной Европы в результате распада СССР и Организации Варшавского Договора.

#россия #украина #политика #боевые действия #«искандер-м»
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