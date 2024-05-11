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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя
Российское политическое руководство с этим, к слову, согласно. А вот президент Финляндии мало что в этом мире понимает.

Вступивший в этом году в должность новый президент Финляндии Александр Стубб, как и положено западному ставленнику, занял максимально антироссийскую позицию. Стуббу совершенно безразлично, что экономические результаты Финляндии в значительной степени обеспечивались выгодным сотрудничеством с Россией: страну загнали в НАТО, заставили её порвать все связи с Москвой и регулярно что-то потявкивать в рамках поддержания общезападного «нарратива».

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Так, Стубб заявил, что конфликт на Украине не может быть решён дипломатическим способом, и единственный путь к миру лежит через поле боя. Естественно, президент Финляндии подразумевает, что на поле боя должна выигрывать Украина, иначе никакого мира, дескать, не будет.

Примечательно, что в российском политическом руководстве с мнением Стубба согласны, но с поправкой на то, что мир может быть достигнут только в результате уверенной российской победы в этом военном конфликте. И данный вариант завершения текущего кризиса не в пример более вероятен, чем тот, о котором грезит президент Финляндии.

Вообще, нас постоянно удивляет та лёгкость, с которой западные функционеры смеют говорить о боевых действиях, ведущихся не на их территориях. Понимает ли президент Финляндии, что одно неверное движение, одно непродуманное решение, и путь к миру через поле боя будет проходить уже по его собственной стране, и никакое членство в НАТО не станет преградой и никак Хельсинкам не поможет, мы, к сожалению, не знаем. Можем лишь посоветовать главам стран-лимитрофов хорошенько фильтровать свою речь и не заниматься популизмом, с которым граждане возглавляемых ими государств в массе своей совершенно не согласны, ведь расплачиваться за безрассудство своих политиков будут в первую очередь они. Как и сейчас расплачиваются снижением уровня жизни, вызванным обратным эффектом незаконных антироссийских рестрикций.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #финляндия
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