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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине российские «Царь-мангалы» назвали неуязвимыми для FPV-дронов
В этом-то и смысл.

Боевые действия на Украине являются первым реальным масштабным современным сухопутным конфликтом. Мы сейчас не будем вдаваться в детали того, что со стороны Украины эта «современность» обеспечивается совокупным потенциалом коллективного Запада, разведка которого работает в интересах ВСУ, а просто отметим, что ничего подобного в истории человечества ещё не происходило. Как следствие, привычный способ ведения боевых действий моментально утратил актуальность и пришлось на ходу формировать что-то новое. В ряде случаев подразделения занимаются этим самостоятельно, вследствие чего на поле боя появляется военная техника, будто телепортировавшаяся из научно-фантастического фильма.

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Например, ставшие широко известными «Царь-мангалы», под которыми подразумеваются танки (преимущественно Т-72), закованные в металлический «купол», предназначенный для защиты боевой машины и, самое главное, её экипажа, от поражения лёгкими FPV-дронами, которыми ВСУ компенсируют жёсткую нехватку артиллерии. И вот, по всей видимости, свою задачу данные «панцири» выполняют, поскольку даже на Украине сей факт признают. Так, полковник СБУ в отставке Олег Стариков назвал российские танки с самодельными массивными защитными сооружениями неуязвимыми для FPV дронов. Сказал Стариков это с нескрываемой досадой.

Напомним, что «Царь-мангалы», которые также называют «танками-черепахами», «танками-дикобразами», «танками-броненосцами» и прочими эпитетами, всё чаще встречаются на линии боевого соприкосновения. Это может свидетельствовать лишь о том, что конструкция подтвердила свою эффективность, и в данном случае выживаемость боевой техники и, самое главное, её экипажа, гораздо важнее способности крутить башней на 360 градусов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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