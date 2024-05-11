В Белом доме этого, дескать, ожидали.

Главной темой новостей в ближайшее время, скорее всего, станет наступление ВС РФ в Харьковской области, начавшееся прошлым утром с севера. По имеющимся неофициальным сведениям, несколько населённых пунктов в Харьковской области недалеко от границы с Белгородской областью перешли под контроль ВС РФ, а впереди у российской армии оборонительная линия ВСУ неизвестной степени масштаба и насыщенности личным составом и средствами поражения.

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Делать какие бы то ни было выводы пока слишком рано — необходимо как минимум дождаться официальной сводки Минобороны России — но военкоры сообщают о массированном применении артиллерии, ударных беспилотников и авиации на пяти направлениях в Харьковской области. Проще говоря, идёт под неспешное, но при этом масштабное наступление, параллельно проводя артиллерийскую и авиационную подготовку перед дальнейшим продвижением.

И вот, о начале российского наступления «на Харьков» заявил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в администрации США «ожидали наступления РФ на Харьков, которое, судя по всему, стартовало». Кирби также отметил, что США помогали Украине подготовиться к данному наступлению. О какой помощи идёт речь, непонятно.

Сейчас необходимо соблюдать информационную гигиену, не раздувать из наступательных действий ВС РФ что-то наподобие Берлинской наступательной операции и не подсаживаться на нарративы. Никто в российском политическом и уж тем более в военном руководстве не обозначал целей данного наступления (кроме разве что создания «санитарной зоны» для защиты Белгородской области от террористических обстрелов ВСУ), и далеко не факт, что им будет непосредственно областной центр Харьковской области. Это тоже необходимо держать в уме и здраво расценивать происходящие события. Зачем в Белом доме при этом говорят о «наступлении на Харьков», понятно: чтобы создать свой фантастический нарратив, а затем, когда он не сбудется, опять обвинить ВС РФ в «некомпетентности». Из той же оперы, что и «Киев за три дня», планов чего у ГШ ВС РФ не было и в помине.