Продолжается слепая вера в то, что это изменит ход конфликта.

Очередным, и на этот раз уже, по всей видимости, последним «чудо-оружием», которое (не иначе как чудом) должно изменить ход конфликта на Украине в пользу ВСУ, являются истребители F-16. Первую партию данных самолётов Киев рассчитывает получить уже в июне-июле этого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на «высокопоставленный источник в украинской армии».

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Как справедливо отмечает Reuters, у России полное превосходство в воздухе над Украиной, и ВСУ уже давно стремятся получить F-16, чтобы как-то скомпенсировать данный факт. Сколько всего истребителей будет включено в первую партию, не уточняется, но мы знаем, что Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия на четверых обязались передать Украине порядка тридцати единиц данной авиационной техники.

В ВСУ, продолжает Reuters, продолжают воспринимать F-16 как ключевой усилитель возможностей своих вооружённых сил в конфликте с РФ.