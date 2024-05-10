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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Метким попаданием «Искандер-М» в Запорожской области уничтожены ЗРК Patriot и радиолокационная станция
Взрыв произошёл ещё в воздухе, в итоге одной ракетой нанесено поражение сразу двум бесценным для Украины единицам техники.

Вопреки расхожему мнению о том, что американскими системами ПВО Patriot прикрыт только Киев, в реальности украинское военно-политическое руководство по причине тотального истощения собственных запасов средств противовоздушной обороны стягивает данные бесценные в украинских реалиях комплексы ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы препятствовать работе российской авиации. И хотя в теории данное решение мудрое, но на практике оно приводит к потере «Пэтриотов». Как, например, произошло сегодня.

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В районе населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области очень так вольготно (мы бы даже сказали нагло) разместились пусковая установка ЗРК Patriot и радиолокационная станция противовоздушной обороны AN/MPQ-65. Российские разведывательные беспилотники выследили размещение данных средств, после чего расчёту оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поступило целеуказание. В течение нескольких минут и сама пусковая установка, и расположенная в паре десятков метров от неё радиолокационная станция были выведены из строя.

Ракета угодила аккурат между самой «зениткой» и РЛС, взорвавшись ещё в воздухе и нанеся тем самым поражение обеим единицам ценной военной техники. Хотя красочного фейерверка в этот раз не было, но повреждения вряд ли совместимы не то что с дальнейшей работой ЗРК и РЛС, но и, вероятнее всего, даже не подразумевают дальнейшего восстановления.

#россия #украина #политика #боевые действия #patriot #«искандер-м»
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