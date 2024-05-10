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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция поставила Украине подлежавшие утилизации ракеты SCALP — СМИ
Действительно, а что, новьё передавать? Для чужого-то конфликта.

Многими аналитиками и политологами уже отмечалось, что для коллективного Запада украинский кризис является в том числе способом продать Киеву (как он будет расплачиваться — это уже другой вопрос) технику и боеприпасы с истекшим сроком годности или же находящиеся в ненадлежащем техническом состоянии, которые иначе пришлось бы утилизировать. Проще говоря, вместо убытков Запад получил какую-никакую, но прибыль.

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Распространяется этот холодный и очень циничный расчёт в том числе на дальнобойные ракеты. В частности, французская радиостанция RFI сообщила о том, что французские ракеты SCALP (братья британских Storm Shadow), которые Париж поставил Киеву, подлежали утилизации. Но вместо уничтожения данных ракет Франция решила восстановить их и передать Украине.

Французская сторона даже не скрывает цинизма всей проделанной операции: как мы уже отметили, Парижу не пришлось утилизировать ракеты, а удалось сохранить «стратегический арсенал» и даже на этом заработать, поскольку восстановление ракет до рабочего состояния стоит лишь четверть от стоимости новой ракеты.

В 2023 году киевское военно-политическое руководство призывало Запад устроить из Украины полигон для испытаний своего оружия, а там, недолго думая, и согласились. Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут и сбыться.

#украина #политика #боевые действия #франция #scalp
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