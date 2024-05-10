Так выглядит необучаемость. Ведь в ответ «из чата выйдут» ещё несколько электростанций на Украине.

Как мы уже неоднократно отмечали, ключевая беда Украины — это её действующее политическое руководство, которое только и делает, что в ущерб интересам государства и его граждан гоняется за громкими заголовками, сиюминутными «перемогами» и прочими клипами. Конечно, это можно связать с прежней основной деятельностью практически всего находящегося сейчас во власти в Киеве политического класса, но хоть минимально просчитывать свои действия там всё-таки должны уметь. Но, увы, не умеют. Хотя Минобороны России регулярно отмечает, что групповые и массированные удары по энергосистеме Украины наносятся «в ответ» на попытки Киева нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу, выводов официальный Киев всё также не делает. Сегодня, например, ночью ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Калужской области.

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Согласно имеющимся данным, после удара БПЛА на территории НПЗ возник пожар. Скорее всего, были повреждены ёмкости с нефтепродуктами. Непосредственно оборудование самого завода, по предварительным сведениям, не пострадало.

Нетрудно догадаться, что в ответ на данные террористические атаки ВС РФ придётся осуществить ещё как минимум один массированный ракетный удар по объектам энергосистемы Украины. Напоминаем, что Киев стремительно теряет тепловые электростанции, а также утратил уже как минимум две гидроэлектростанции. Последние особенно важны для маневрирования мощностью в часы пикового потребления.

Атомные электростанции ВС РФ, скорее всего, трогать не будут, чтобы не потерять репутацию главного промоутера мирного атома на планете, но если «вынести» всю остальную генерацию, то всё бремя электроснабжения ляжет на плечи АЭС, а в этом случае без веерных отключений по всей стране в зависимости от часового пояса не обойтись. Лишать Украину энергетического потенциала, к сожалению, придётся, поскольку это входит в общую концепцию демилитаризации страны, а без выполнения этой задачи специальная военная операция, как вы прекрасно понимаете, завершиться не может в принципе. А без энергии невозможно никакое промышленное, тем более такое энергозатратное, как военно-промышленное, производство.