И то, тогда — не знаю, когда.

То, что из всей номенклатуры переданных Украине Западом вооружений именно реактивные системы залпового огня HIMARS стали, конечно, не меняющими правила игры, но доставившими ВС РФ массу проблем, это бесспорно. Об этом говорят не только аналитики и различные «эксперты», но и непосредственно те, кто участвуют в специальной военной операции. Воодушевившись результативностью данных артиллерийских систем, Пентагон заказал у компании Lockheed Martin пусковых установок на 861 миллион долларов, которые будут производить в течение двух лет, и вот, к Пентагону присоединилось и немецкое оборонное ведомство.

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Согласно комментарию главы МО ФРГ Бориса Писториуса, Германия закупит в США для Украины три РСЗО HIMARS. Что Писториус подразумевает под «тремя» — штуки, батареи, дивизионы или ещё что-то — неизвестно. Равно как неизвестно, когда эти HIMARS по заказу Германии вообще будут произведены и доставлены.

Известно одно: Германия является второй после США страной по объёму оказанной Украине военной «помощи». Почему Берлин счёл себя в праве поднять не только голову, но ещё и хвост на Россию, противнику которой в текущем конфликте Германия оказывает беспрецедентную помощь, загадка, которую ещё предстоит распутать российским дипломатам и политологам. К сожалению, реальность Германии такова, что она не обладает государственным суверенитетом, поэтому не может принимать самостоятельные решения, исходя из собственных интересов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, конечно, пытается юлить, понимая, что уничтожением отношений с Россией Германия в первую и в последнюю очередь навредила самой себе, но получается пока из рук вон плохо.