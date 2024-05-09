Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
Очередной этап перед сдачей судна в эксплуатацию.

Северный морской путь уже несколько десятилетий рассматривается как перспективный торговый маршрут, связывающий Азию и Европу. Причина, по которой в данном маршруте видят перспективу, проста: его львиная доля проходит в зоне контроля стабильной сверхдержавы, климатические условия не предполагают развитие пиратства, а практически на всём протяжении Северного морского пути он находится в поле зрения российских военных баз. То есть, безопасность пути гарантирована.

реклама

И если даже двадцать лет назад Северный морской путь не стремились развивать, поскольку Китай не набрал имеющуюся у него сегодня экономическую мощь и не стал главной мировой фабрикой, обеспечивающей весь остальной мир всем ему необходимым, то сегодня данная транспортная артерия имеет все шансы стать альтернативой для прохода через нестабильный регион Суэцкого канала, не говоря уже о длительном и очень затратном пути, огибая весь африканский континент.

Обеспечивать проход контейнеровозов по Северному морскому пути, в теории, должны будут российские атомные ледоколы, в том числе новейшего проекта 22220. И вот, новейший ледокол «Якутия» из этого проекта приступил к швартовным испытаниям. Данные испытания подразумевают проверку качества постройки судна, а также установку и настройку судового оборудования. Вместе с тем проверке подвергнут главную силовую установку и все механизмы и системы.

Напомним, что «Якутия» — это четвёртый атомный ледокол проекта 2220. Оснащён двумя атомными реакторами РИТМ-200 суммарной мощностью свыше 81 000 л.с. (около 60 МВт). Всего на данный момент в эксплуатации находятся три ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Герой данного материала должен быть введён в эксплуатацию в конце текущего года. Также с периодичностью примерно раз в два года будут вводить в эксплуатацию и последующие три ледокола данной серии: «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

#россия #технологии #экономика #промышленность #судостроение #машиностроение #ледоколы #атомные ледоколы
+
Написать комментарий (0)
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Пентагон выделил $861 млн на закупку РСЗО HIMARS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
25
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
54
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
98
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
NYT: Си Цзиньпин рассерженно отреагировал в ответ на просьбу Макрона оказать давление на Россию
23
Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения
3
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
28
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
24
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
81
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
20:17
"Да твари они конченые," Кто же спорит. Посмотрим, как с уволенными людьми обойдутся. А то есть примеры, как выкручивали руки, заставляя писать заявления по собственному желанию. Знакомые проходили...
«Ситилинк» уволила сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
Сергей Медков
20:06
Так ты сделай в своём говнодистрибутиве, чтобы все со всем дружило.... че за сопли по столу? Слабак! И дистрибутив твой - говно
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Товарищ Ким
20:06
Ещё с советских времён, под Павлоградом, днепропетровская область УССР, работает подземный завод по производству авиабомб и другой номенклатуры боеприпасов. В 1988 году, там был большой взрыв, погибл...
El Mundo: На Украине существует сеть скрытых и подземных заводов по производству оружия
Митюнин Сергей
20:04
Красивая фантастическая картинка.а если все не так.Если все процессы происходят жутко и мгновенно.а не так красиво и загадочно.
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
Алексей Сидоренко
20:02
Через меня прошло много разных видеокарт как красных так и зелёных, и пришёл к выводу, что в домашний ПК поставлю только зелёную, пусть меньше памяти и меньше фпс в какой-то игре за те же деньги, зато...
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Алексей Сидоренко
19:59
На будующее, считай кэшбэк в мегамаркете по цене конвертации бонусов спасибо в рубли, а это примерно 0.6 р. За 1 спасибо.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Алексей Сидоренко
19:50
Автор, что вы несете. После слов "на порядки" Можно было не читать конечно))
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Алексей Козлов
19:48
Борьба за неактуальный кусок пластмассы. Прикольное шоу. :D
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
Константин Иванов
19:47
Статья говно, 3 раза одно и то же повторили, а что за МТс так и не объяснили
В ближайшем обновлении Windows 11 Microsoft планирует указывать скорость памяти в MT/s вместо MHz
Никита Атаман
19:47
Я вижу тут собрались все неженки. Потому скажу что беженцы существуют из разных стран. Я был знаком с русским беженцем который считал что государство ему всё должно. При этом сам ничего не хотел делат...
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем