Очередной этап перед сдачей судна в эксплуатацию.

Северный морской путь уже несколько десятилетий рассматривается как перспективный торговый маршрут, связывающий Азию и Европу. Причина, по которой в данном маршруте видят перспективу, проста: его львиная доля проходит в зоне контроля стабильной сверхдержавы, климатические условия не предполагают развитие пиратства, а практически на всём протяжении Северного морского пути он находится в поле зрения российских военных баз. То есть, безопасность пути гарантирована.

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И если даже двадцать лет назад Северный морской путь не стремились развивать, поскольку Китай не набрал имеющуюся у него сегодня экономическую мощь и не стал главной мировой фабрикой, обеспечивающей весь остальной мир всем ему необходимым, то сегодня данная транспортная артерия имеет все шансы стать альтернативой для прохода через нестабильный регион Суэцкого канала, не говоря уже о длительном и очень затратном пути, огибая весь африканский континент.

Обеспечивать проход контейнеровозов по Северному морскому пути, в теории, должны будут российские атомные ледоколы, в том числе новейшего проекта 22220. И вот, новейший ледокол «Якутия» из этого проекта приступил к швартовным испытаниям. Данные испытания подразумевают проверку качества постройки судна, а также установку и настройку судового оборудования. Вместе с тем проверке подвергнут главную силовую установку и все механизмы и системы.

Напомним, что «Якутия» — это четвёртый атомный ледокол проекта 2220. Оснащён двумя атомными реакторами РИТМ-200 суммарной мощностью свыше 81 000 л.с. (около 60 МВт). Всего на данный момент в эксплуатации находятся три ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Герой данного материала должен быть введён в эксплуатацию в конце текущего года. Также с периодичностью примерно раз в два года будут вводить в эксплуатацию и последующие три ледокола данной серии: «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».