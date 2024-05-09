Прямо Fallout Shelter какой-то.

Пожалуй, многих, если не всех, кто следят за специальной военной операцией, тревожит вопрос: каким образом Украина сохраняет возможность выпускать те же беспилотники, если ВС РФ постоянно системно наносят удары по производящим (собирающим) их предприятиям? Вопрос, что называется, повышенной сложности. Ввозможно, ответ на него есть у журналистов испанской газеты El Mundo, которые пишут, что Украина создала целую сеть скрытых, в том числе подземных заводов.

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Согласно имеющимся у El Mundo сведениям, данной работой руководил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. В ряде случаев промышленные предприятия замаскированы, а в ряде — и вовсе организованы под землёй.

Каким образом можно замаскировать завод, разве что под очередной офис «Новой Почты», куда регулярно прилетают российские средства поражения, вызывающие продолжающуюся в течение нескольких часов вторичную детонацию «писем» и «посылок», журналисты El Mundo размышлять не стали. Равно как не стали развивать тему того, каким образом можно создать подземное промышленное производство, причём аж целую сеть, и не привлечь внимание российской разведки, которая гарантированно заметила бы проведение земляных работ, тем более таких масштабов.

Вероятно, для этих целей используются доставшиеся Украине в наследство от СССР/России инфраструктурные объекты, такие, как бункеры, подземные стратегические хранилища и заброшенные станции метро. Решение у этой проблемы имеется, и ВС РФ теперь системно этим занимаются: лишение Украины энергетического потенциала, без которого, как вы прекрасно понимаете, никакое промышленное производство невозможно в принципе.