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Редакция
События в мире Михаил Андреев
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
Прямо Fallout Shelter какой-то.

Пожалуй, многих, если не всех, кто следят за специальной военной операцией, тревожит вопрос: каким образом Украина сохраняет возможность выпускать те же беспилотники, если ВС РФ постоянно системно наносят удары по производящим (собирающим) их предприятиям? Вопрос, что называется, повышенной сложности. Ввозможно, ответ на него есть у журналистов испанской газеты El Mundo, которые пишут, что Украина создала целую сеть скрытых, в том числе подземных заводов.

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Согласно имеющимся у El Mundo сведениям, данной работой руководил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. В ряде случаев промышленные предприятия замаскированы, а в ряде — и вовсе организованы под землёй.

Каким образом можно замаскировать завод, разве что под очередной офис «Новой Почты», куда регулярно прилетают российские средства поражения, вызывающие продолжающуюся в течение нескольких часов вторичную детонацию «писем» и «посылок», журналисты El Mundo размышлять не стали. Равно как не стали развивать тему того, каким образом можно создать подземное промышленное производство, причём аж целую сеть, и не привлечь внимание российской разведки, которая гарантированно заметила бы проведение земляных работ, тем более таких масштабов.

Вероятно, для этих целей используются доставшиеся Украине в наследство от СССР/России инфраструктурные объекты, такие, как бункеры, подземные стратегические хранилища и заброшенные станции метро. Решение у этой проблемы имеется, и ВС РФ теперь системно этим занимаются: лишение Украины энергетического потенциала, без которого, как вы прекрасно понимаете, никакое промышленное производство невозможно в принципе.

#украина #политика #боевые действия #промышленность
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В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
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Eppius
15:48
Огласите весь список ГЭС на Украине.
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Eppius
15:47
Почему эта сеть еще не уничтожена нашими лучшими бетоннобойными бомбами?
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
beltar
15:45
У меня вышло, что 560Ti сильнее 1030, 750 заметно слабее, 750Ti, видимо, как раз 560Ti соответствует. Хотя в поздних играх могут быть нюансы из-за объема памяти, все-таки 1030 2 Гб.
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Chihonya
15:40
чмо пиздливое как раз ты, марш на процедурный стул, очело разрабатывать!
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Александр Кононович
15:38
Какая деградация ресурса. Скатились до обсуждения сплетен. 🤮
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Легенда
15:38
просто ты чмо . и этим всё сказано
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
SMA
15:38
>это делается не для Украины ну это понятно, там уже буйных хохлов почти не осталось, еще и френли фаер помогает, погранцы на границе в ес отстреливают, тцкашники в глубоком тылу истребляют. Вольнолюб...
Пентагон выделил $861 млн на закупку РСЗО HIMARS
Chihonya
15:38
просто ты вафлист) смирись и живи с этим, не, успешный вафлист)
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Легенда
15:34
и? там были сроки ублюдок?
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Сергей Попов
15:34
Да че там за игры ебаные с этой войной.. Вы мужики или вафли там дырявые в кремле ? Ультиматум 48 часов И погнали
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