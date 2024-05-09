Какие конкретно, впрочем, компания «Укргидроэнерго» почему-то уточнять не стала. Скрывать что-то от РФ бессмысленно — в Москве и так всё знают.

Весной этого года ВС РФ серьёзно взялись за энергосистему Украины. Уроки Киев из ударов по объектам уже непосредственно электрогенерации не усваивает, что можно заметить по попыткам осуществлять террористические атаки на российские энергетические и гражданские объекты, поэтому данная системная работа будет продолжаться хотя бы в назидание.

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Основные удары пока наносятся по тепловой электрогенерации как по «ядру» любой энергосистемы, однако в рамках последнего масштабного ракетного удара по объектам энергетики Украины досталось как минимум одной гидроэлектростанции — Кременчугской ГЭС.

В марте, напомним, серьёзному удару подверглась ДнепроГЭС, и вот, две эти гидроэлектростанции, по всей видимости, и входят в список «двух ГЭС», обозначенных украинской компанией «Укргидроэнерго» как выведенных из строя в результате российских ракетных ударов. В подробности «Укргидроэнерго» не вдаётся, но зачем-то строит из себя политического деятеля, призывающего к «решительным действиям международного сообщества». Естественно, в отношении России. Мы уже много раз отмечали, что единственный вариант завершения этого конфликта — переговоры на условиях России; для всего другого поезд давным-давно уже ушёл, и чем раньше в Киеве наконец-то поймут, что сейчас май 2024 года, а не лето 2014-го, тем лучше для Украины.