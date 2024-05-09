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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Какие конкретно, впрочем, компания «Укргидроэнерго» почему-то уточнять не стала. Скрывать что-то от РФ бессмысленно — в Москве и так всё знают.

Весной этого года ВС РФ серьёзно взялись за энергосистему Украины. Уроки Киев из ударов по объектам уже непосредственно электрогенерации не усваивает, что можно заметить по попыткам осуществлять террористические атаки на российские энергетические и гражданские объекты, поэтому данная системная работа будет продолжаться хотя бы в назидание.

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Основные удары пока наносятся по тепловой электрогенерации как по «ядру» любой энергосистемы, однако в рамках последнего масштабного ракетного удара по объектам энергетики Украины досталось как минимум одной гидроэлектростанции — Кременчугской ГЭС.

В марте, напомним, серьёзному удару подверглась ДнепроГЭС, и вот, две эти гидроэлектростанции, по всей видимости, и входят в список «двух ГЭС», обозначенных украинской компанией «Укргидроэнерго» как выведенных из строя в результате российских ракетных ударов. В подробности «Укргидроэнерго» не вдаётся, но зачем-то строит из себя политического деятеля, призывающего к «решительным действиям международного сообщества». Естественно, в отношении России. Мы уже много раз отмечали, что единственный вариант завершения этого конфликта — переговоры на условиях России; для всего другого поезд давным-давно уже ушёл, и чем раньше в Киеве наконец-то поймут, что сейчас май 2024 года, а не лето 2014-го, тем лучше для Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
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Eppius
15:48
Огласите весь список ГЭС на Украине.
В результате ударов ВС РФ на Украине из эксплуатации выведены две гидроэлектростанции
Eppius
15:47
Почему эта сеть еще не уничтожена нашими лучшими бетоннобойными бомбами?
El Mundo: Украина создала целую сеть скрытых заводов
beltar
15:45
У меня вышло, что 560Ti сильнее 1030, 750 заметно слабее, 750Ti, видимо, как раз 560Ti соответствует. Хотя в поздних играх могут быть нюансы из-за объема памяти, все-таки 1030 2 Гб.
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Chihonya
15:40
чмо пиздливое как раз ты, марш на процедурный стул, очело разрабатывать!
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Александр Кононович
15:38
Какая деградация ресурса. Скатились до обсуждения сплетен. 🤮
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Легенда
15:38
просто ты чмо . и этим всё сказано
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
SMA
15:38
>это делается не для Украины ну это понятно, там уже буйных хохлов почти не осталось, еще и френли фаер помогает, погранцы на границе в ес отстреливают, тцкашники в глубоком тылу истребляют. Вольнолюб...
Пентагон выделил $861 млн на закупку РСЗО HIMARS
Chihonya
15:38
просто ты вафлист) смирись и живи с этим, не, успешный вафлист)
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Легенда
15:34
и? там были сроки ублюдок?
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Сергей Попов
15:34
Да че там за игры ебаные с этой войной.. Вы мужики или вафли там дырявые в кремле ? Ультиматум 48 часов И погнали
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