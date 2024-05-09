Учитывая то, сколько теперь в ФРГ и Европе в целом стоит электричество, отказ от ДВС — решение максимально нелепое.

«Зелёная трансформация», под которой в отдельных государствах нагло и уже совершенно неприкрыто педалируют интересы производителей электромобилей и литий-ионных батарей, происходит не так быстро, как того бы хотелось этим самым производителям. С констатацией данного факта на днях выступил генеральный директор Mercedes Ола Каллениус. Как следствие, компания скорректировала свои планы и мягко так отказалась от полного перехода на электрическую тягу к 2030 году.

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По словам Каллениуса, Mercedes продолжит выпускать классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), пока на них будет сохраняться спрос у потребителей.

Сворачивание ранних крайне амбициозных планов связано с объективной реальностью: падением на Западе, и в особенности в Европе, спроса на электромобили. С чем это падение связано, пожалуй, очевидно: со значительным ростом цен на электричество вследствие ведущегося этой самой Европой экономического конфликта против России, обернувшегося большой и нерешаемой при действующих европейских администрациях проблемой.

Добавим сюда также тот факт, что электромобили в лучшем случае стоят столько же, сколько стандартные бензиновые/дизельные, а зачастую — гораздо дороже — что совершенно не соответствует их значительно более простой конструкции. К сожалению, без революции в производстве тяговых аккумуляторов все рассказы о массовом переходе на электромобили так и останутся сказками, а сами электромобили останутся игрушками для зажиточных.