Если делать всё возможное, чтобы он затянулся, а не тащить украинское руководство за шкирку на переговоры, то да, затянется.

Как мы прекрасно знаем, видим и слышим, страны западного блока максимально вписались в конфликт на Украине. Следующий шаг — это только прямая интервенция с использованием собственных вооружённых сил, но такой шаг может стать последним для государств, решившихся на его осуществление, поэтому все западные руководители, кто ещё способны хоть минимально прогнозировать последствия своих решений, от использования собственных армий на Украине публично отказываются.

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Но от поддержки Украины как таковой — нет. И, как следствие, конфликт продолжает затягиваться. Сегодня то, что боевые действия на Украине затянутся, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, и Германия, и Европа, надо понимать, в целом должны быть готовы к тому что, конфликт продлится «дольше, чем нам бы хотелось».

Следует помнить, что российская специальная военная операция продолжается уже больше двух лет исключительно по причине вовлечения коллективного Запада в этот конфликт. Согласно комментариям российского политического руководства, свои собственные запасы техники и вооружений у ВСУ закончились примерно к лету 2022 года. Дальше, как вы помните, были массовые поставки оружия и боеприпасов советского образца из стран Восточной Европы, параллельно с поставками американской, немецкой, французской, британской и другой техники. Так что нетрудно понять, кто совершенно не заинтересован в окончании этого кризиса. Были бы заинтересованы в мире на континенте — заставили бы Киев подписать всё, что ему скажут.