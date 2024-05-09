Дело нужное.

Главным недостатком любого вооружённого конфликта являются сопряжённая с ним неизбежная гибель личного состава, мирных граждан и разрушения инфраструктуры. К сожалению, не всегда спорные вопросы возможно разрешить мирным путём, особенно, когда в противоположном государстве во власти засели натуральные экстремисты, девиз которых — «После нас хоть потоп» — и которые совершенно не настроены на реалистичное дипломатическое урегулирование.

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Минимизация потерь личного состава достигается за счёт ведения конфликта в оборонительном формате, осуществлении «ползучего» наступления, а также за счёт использования беспилотных технологий. Именно конфликт на Украине стал первым конфликтом, в котором массово применяются «дроны» различных типов и видов. В ряде случаев начали применяться даже непосредственно наземные штурмовые роботизированные платформы, и вот, похоже, российский оборонно-промышленный комплекс готовится к началу массового производства таких платформ.

По крайней мере, на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, президент России Владимир Путин прокомментировал заданный вопрос о наземных роботизированных штурмовых платформах и заявил, что начало их массового производства «возможно, конечно». Как добавил глава государства, российские оружейники разрабатывали и приспосабливали такие устройства и имеют соответствующие наработки.

Как нетрудно догадаться из названия, роботизированные наземные штурмовые платформы применяются для захода непосредственно в укреплённые пункты противника. В данном конфликте это преимущественно различные населённые пункты самых разных типов — от сёл в одну улицу до городов на сотни тысяч жителей. К сожалению, это тот стиль, которым ВСУ решили оказывать сопротивление российской специальной военной операции.