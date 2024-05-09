Но работа над ними ведётся.

Несколько недель назад США впервые за четыре месяца объявили о выделении Украине пакетов военной «помощи». Один пакет на миллиард долларов был собран из стремительно редеющих наличных арсеналов Пентагона, второй — на шесть миллиардов долларов — подразумевает закупку вооружений для Киева непосредственно у предприятий военно-промышленного комплекса. Проще говоря, те поставки, которые входят в пакет на $6 млрд, начнутся ещё только через очень продолжительное, особенно в реалиях Украины, время.

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Тем не менее, новые пакеты военной «помощи» Киеву в Вашингтоне прорабатывают. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. Чего Миллер не смог назвать, так это сроков, в которые эти пакеты начнут формировать и отправлять получателю.

«Мы работаем над другими пакетами [военной помощи Украине], и вы можете их ожидать, но обозначить сроки или анонсировать их содержание я не могу», — заявил Миллер.

Следует помнить, что западный в целом а американский военно-промышленный комплекс в частности совершенно не готовился к масштабным конфликтам высокой интенсивности, подобным тому, что сейчас происходит на Украине. Оружие с дикой наценкой от частных военных предприятий в конфликтах такого рода — против вооружённых сил первого класса, ведущих боевые действия на истощение оппонента — не работают: нужно количество, технологичность и качество одновременно.