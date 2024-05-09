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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МВФ пророчит раздел мира на три экономических блока
Анализ уровня первокурсника, если не ниже. Впрочем, уж какой есть, такие уж в МВФ ныне аналитики.

Сегодня никто уже не пытается замести под ковёр тот факт, что мы живём в период глобального геополитического разлома. Время сидения на двух стульях закончилось, нужно выбирать, а если продолжать делать вид, будто всё как прежде, то можно ненароком провалиться в межстульное пространство. Признают глобальные перемены и в Международном валютном фонде (МВФ). В частности, первый замдиректора данной международной организации Гита Гопинат прогнозирует планете разделение на три экономических блока.

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Первым блоком будут страны, для которых ключевым партнёром является Китай, вторым — страны с ключевым партнёром в лице США, ну а третьим — неприсоединившиеся. Каким образом в такой системе могут существовать неприсоединившиеся, госпожа Гопинат уточнять не стала. От себя отметим лишь то, что в МВФ пытаются адаптировать биполярное мироустройство на новые реалии, не отдавая при этом себе отчёт в том, что никому из современных сверхдержав, кроме США, глобальная гегемония не нужна, поскольку она приносит больше убытков и проблем, чем бонусов. В этом плане Соединённые Штаты — это исключительный случай, ошибка истории, которой никогда не должно было случиться, и не случилось бы, не начнись опустошительная Вторая мировая война в Европе.

В реальности экономических блоков будет сильно больше, но все они будут взаимодействовать между собой. По крайней мере, именно такую систему мироустройства предлагают сейчас Россия, находящаяся на острие смены миропорядка, и Китай, который своим экономическим потенциалом будет обеспечивать переход от «было» к «стало».

#россия #сша #политика #китай #экономика #евросоюз #геополитика
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