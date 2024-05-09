Это хорошо, что поджигатели конфликта сами признаются в содеянном. Только смягчения приговора это не даст.

В своих заявлениях отдельные представители коллективного Запада иногда теряют контроль за своим речевым аппаратом, в результате чего на свободу пробивается какая-никакая, но всё же правда. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в комментарии для прессы призвал отдавать отчёт в том, что украинский кризис начался не в 2022-м, а в 2014-м году, и именно страны НАТО десять лет назад стали обеспечивать Украину оружием и обучать солдат ВСУ.

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Не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что Столтенберг прямым текстом сказал, что подготовка Украины к столкновению с Россией Североатлантическим альянсом была спланирована ещё десять лет назад, и именно для этой цели к власти в Киеве были приведены деятели, которых можно назвать экстремистами (многие из них и так внесены в России в соответствующий перечень). Чтобы интересы Украины как таковой были лишь на самой нижней позиции «топа».

На сегодняшний день в странах НАТО наблюдается паника, вызванная тем, что никакие действия западных стран, включая беспрецедентную накачку Украины оружием и военной техникой, не приводят к нужному для НАТО результату. Исход этого кризиса уже ясен, и именно из-за этого сейчас отдельные политики в той же Европе позволяют себе крайне опасные, безрассудные и скоропалительные заявления.