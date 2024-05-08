Количество совпадений с культовой вселенной поражает.

Любое ноу-хау, особенно, когда оно действительно помогает выполнять задачу, распространяется со скоростью лесного пожара. Что уж говорить про творения «Кулибиных» в зоне проведения специальной военной операции, которые буквально спасают жизни военнослужащих. В российском военно-тематическом сегменте Сети практически ежедневно появляются всё новые кадры с «Царь-мангалами» — в основном танками, закованными в самодельный «панцирь», защищающий от лёгких ударных беспилотников.

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Нередко подобные конструкции обретают максимально монструозный вид, но иногда «вливаются» в общий внешний вид защищаемой машины. Так, например, сегодня в Сети появился очередной снимок, на котором можно заметить танк, предположительно, Т-72Б3М, накрытый защитным «панцирем».

Чуть ранее, напомним, можно было увидеть аналогично закованный в броню танк с минным тралом.

Насколько данная конструкция полезна, можно судить только в результате её применения. Безусловно, танк теряет обзор и практически не может крутить башней, но выживаемость техники и, что самое главное, экипажа, в текущих условиях гораздо важнее сиюминутной боевой эффективности. Чем дольше техника и экипаж могут продолжать действовать, тем выше их итоговая эффективность. А то, что конструкция удачная и действительно полезная, мы видим по увеличению количества таких «черепах» на линии боевого соприкосновения. В тылу же всё чаще сравнивают увиденное с техникой из вселенной Warhammer 40,000 или же как кадры из «Безумного Макса».