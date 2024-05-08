Об этом заявил адвокат чиновника.

Вот уже несколько недель идёт следствие по делу замминистра обороны России Тимура Иванова. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (по российскому законодательству, это от 1 миллиона рублей и выше). Учитывая масштаб деятельности Иванова, предельно очевидно, что действовал он не в одиночку, а с подельниками, и масштаб мздоимства явно значительно превышает минимальный порог соответствующей статьи уголовного Кодекса.

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И вот, сегодня адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что задержанному замглавы МО РФ вменяется в вину получение взятки на сумму «порядка 1 млрд 125 млн рублей». По данным следствия, взятка включена в стоимость работ и стоимость материалов для их (работ) проведения. Адвокат чиновника заявляет, что обвинения не соответствуют действительности.

Мусаев не знает, как долго его подзащитный находился в оперативной разработке, но полагает, что спусковым крючком стали публикации в средствах массовой информации.

В общем, перед нами тот случай, когда времена резко изменились, но психология чиновника не позволила ему столь же резко к ним адаптироваться, изменив своё поведение. Защита Иванова при этом допускает, что наказание чиновнику может быть смягчено с учётом его заслуг. Проще говоря, крал, но и пользы сделал немало. Оправдаются ли надежды адвоката Иванова, покажет только время.