Можно будет орать по ночам, не встречаясь потом с полицией.

Звукопоглощающие покрытия, вопреки расхожему мнению, применяются не только в студиях звукозаписи, но и во вполне себе обычных квартирах. За примерами далеко ходить не нужно: в многоквартирном доме живёт эмоциональный геймер, и чтобы не беспокоить соседей, особенно, во время, когда весь дом спит, обрекая себя на встречу с участковым, имеет смысл оклеить как минимум стены и потолок специальным звукоизолирующим материалом.

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Удовольствие это дорогое, и пока что подвижек в направлении снижения стоимости нет, зато появляются новые технологии производства таких материалов. Так, например, в США разработали ткань с использованием так называемого пьезоэлектрического волокна. За счёт одноимённого эффекта данное волокно способно преобразовывать звуковые колебания в электричество, в процессе снижая уровень проникающего через ткань шума на 75 %.

При всём этом, что особенно примечательно, такая ткань обладает толщиной всего в 130 мкм, что, в теории, позволит использовать её в качестве обоев и создавать таким образом тихие пространства. Особенно актуально может быть в панельных домах советского периода с тонкими стенами.

«Эмоциональные геймеры будут довольны», — отметил один из пользователей Сети.

Вопрос пока что лишь в стоимости такого материала, а также в том, куда эта ткань будет «разряжать» вырабатываемую в процессе работы электроэнергию. Пока что всё звучит сильно сомнительно.